En la mañana de este domingo en Santa Fe, se espera un clima mayormente despejado con algunas nubes pasajeras. Las temperaturas serán moderadas, rondando los 7.9°C en su punto más bajo. La humedad estará en torno al 40%, creando un ambiente cómodo para cualquier actividad al aire libre. Los vientos se mantendrán suaves, con una velocidad máxima de 11 km/h, lo cual propicia un clima agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

En la tarde y noche, las condiciones del clima continuarán siendo apacibles. Podremos experimentar un aumento de nubes aunque seguirán siendo escasas, predominando un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas alcanzarán hasta los 18.5°C, mientras que la probabilidad de precipitaciones es prácticamente nula. El viento soplará con una fuerza máxima de 21 km/h, lo que puede generar ocasionales ráfagas. La humedad será notoria, llegando hasta un 62% al caer la noche.