Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este domingo 12 de abril de 2026
Clima local
En la mañana de este domingo en Santa Fe, se espera un clima mayormente despejado con algunas nubes pasajeras. Las temperaturas serán moderadas, rondando los 7.9°C en su punto más bajo. La humedad estará en torno al 40%, creando un ambiente cómodo para cualquier actividad al aire libre. Los vientos se mantendrán suaves, con una velocidad máxima de 11 km/h, lo cual propicia un clima agradable.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe
En la tarde y noche, las condiciones del clima continuarán siendo apacibles. Podremos experimentar un aumento de nubes aunque seguirán siendo escasas, predominando un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas alcanzarán hasta los 18.5°C, mientras que la probabilidad de precipitaciones es prácticamente nula. El viento soplará con una fuerza máxima de 21 km/h, lo que puede generar ocasionales ráfagas. La humedad será notoria, llegando hasta un 62% al caer la noche.