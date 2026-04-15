Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este miércoles 15 de abril de 2026
Clima en Salta
Pronóstico del clima para hoy en Salta
El clima en Salta para este miércoles se presenta con características de cielo parcialmente nuboso. Por la mañana, las temperaturas estarán en torno a los 3.4°C y la humedad relativa será del 47%. Los vientos predominarán del este, con velocidades alrededor de 8 km/h, ofreciendo una jornada fresca para iniciar el día. La probabilidad de precipitaciones es baja, cercana al 0%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta
Por la tarde y noche, la tendencia de condiciones nubosas continúa con un aumento de la temperatura máxima alcanzando los 21.2°C. El viento se intensificará levemente con ráfagas llegando a 9 km/h del noreste. La probabilidad de lluvias sigue siendo mínima, permitiendo disfrutar de una noche sin precipitaciones.
Observaciones astronómicas: el amanecer se producirá a las 08:03 y la puesta de sol será a las 18:40, brindando un día con luz generosa para disfrutar de las actividades al aire libre.