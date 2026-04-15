Pronóstico del clima para hoy en Salta

El clima en Salta para este miércoles se presenta con características de cielo parcialmente nuboso. Por la mañana, las temperaturas estarán en torno a los 3.4°C y la humedad relativa será del 47%. Los vientos predominarán del este, con velocidades alrededor de 8 km/h, ofreciendo una jornada fresca para iniciar el día. La probabilidad de precipitaciones es baja, cercana al 0%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde y noche, la tendencia de condiciones nubosas continúa con un aumento de la temperatura máxima alcanzando los 21.2°C. El viento se intensificará levemente con ráfagas llegando a 9 km/h del noreste. La probabilidad de lluvias sigue siendo mínima, permitiendo disfrutar de una noche sin precipitaciones.

Observaciones astronómicas: el amanecer se producirá a las 08:03 y la puesta de sol será a las 18:40, brindando un día con luz generosa para disfrutar de las actividades al aire libre.