Jornada electoral con mucho frío Foto: NA

Mientras avanza el otoño en el hemisferio sur, los días cálidos y soleados van dando paso a las nubes y temperaturas más bajas. En los próximos días, un frente frío llegará a Buenos Aires, y traerá algunas mañana con temperaturas mínimas que rondarán los 10 grados.

Esta semana termina con días templados: máximas que rondan los 23°C y mínimas entre los 12° y 13°, pero a partir del domingo, el frío se empieza a intensificar.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el domingo la mínima será de 13 grados, pero otros servicios pronostican una baja más marcada de la temperatura: Google Weather anticipa solo 8°. Mientras, Meteored dice 10° y Accuweather 7° para ese mismo día.

Pronóstico del tiempo para la semana del 27 de abril de 2026: Servicio Meteorológico Nacional Foto: Capturas de pantalla

El lunes 27, el frío continúa. Mientras la máxima será de 15°, la mínima rondará entre los 7 y 8 grados.

El martes 28 y miércoles 29 continúa la misma tendencia, con mínimas que rondarán los 10°C.

Pronóstico del tiempo para la semana del 27 de abril de 2026: Meteored Foto: Capturas de pantalla

Pronóstico del tiempo para la semana del 27 de abril de 2026: Google Weather Foto: Capturas de pantalla

Cuándo será el día más frío y cómo impactará en la rutina diaria

El lunes 27 de abril se perfila como el día más frío de la semana en el AMBA. El descenso más marcado se sentirá durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, cuando el aire frío de origen polar se hará notar con mayor intensidad.

Estas condiciones tendrán impacto directo en la rutina diaria: mañanas más frías para salir de casa, mayor uso de abrigo, cambios en los horarios de actividades al aire libre y un aumento en la demanda de calefacción. En áreas suburbanas y del conurbano, la sensación térmica podría ser incluso más baja, especialmente en sectores con menos densidad urbana, por lo que se recomienda extremar cuidados al comenzar la jornada.

Pronóstico del tiempo para la semana del 27 de abril de 2026: Servicio Meteorológico Nacional Foto: Capturas de pantalla

Cómo prepararse para el frío

Los modelos climáticos coinciden en que esta ola polar no será un evento aislado, sino parte de un período de temperaturas más bajas de lo habitual para fines de abril. Si bien no se esperan fenómenos extremos, el frío persistente marcará varias mañanas consecutivas con mínimas cercanas o inferiores a los 10 grados, reforzando la sensación de un otoño más invernal.

Ante este escenario, los especialistas recomiendan anticiparse al frío: revisar sistemas de calefacción, mantener una correcta ventilación de los ambientes, abrigarse en capas y prestar especial atención a niños, personas mayores y quienes deban salir temprano de sus casas. Además, es clave estar atentos a las actualizaciones del pronóstico, ya que pequeñas variaciones pueden intensificar el impacto del aire frío en la región.