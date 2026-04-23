Para el día de hoy en Tucumán, se pronostica un clima con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas alcanzarán los 22.4°C, mientras que las mínimas rondarán los 8.5°C. Durante la mañana, los vientos soplarán a una velocidad de hasta 11 km/h y habrá una humedad de alrededor del 41%, ofreciendo una sensación térmica agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

En la tarde y noche, el área seguirá experimentando un cielo parcialmente cubierto. La velocidad del viento se mantendrá constante, con ráfagas ocasionales que podrían llegar a 9 km/h. No se esperan precipitaciones significativas, brindando una velada tranquila para los residentes de la región. Este pronóstico invita a disfrutar de actividades al aire libre con confianza, siempre y cuando se tome la precaución de llevar un abrigo ligero.