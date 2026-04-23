Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este jueves 23 de abril de 2026
Clima diario
Para el día de hoy en Tucumán, se pronostica un clima con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas alcanzarán los 22.4°C, mientras que las mínimas rondarán los 8.5°C. Durante la mañana, los vientos soplarán a una velocidad de hasta 11 km/h y habrá una humedad de alrededor del 41%, ofreciendo una sensación térmica agradable.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán
En la tarde y noche, el área seguirá experimentando un cielo parcialmente cubierto. La velocidad del viento se mantendrá constante, con ráfagas ocasionales que podrían llegar a 9 km/h. No se esperan precipitaciones significativas, brindando una velada tranquila para los residentes de la región. Este pronóstico invita a disfrutar de actividades al aire libre con confianza, siempre y cuando se tome la precaución de llevar un abrigo ligero.