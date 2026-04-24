Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 24 de abril de 2026
Clima Buenos Aires
Hoy en Buenos Aires, nos espera un clima con condiciones mayormente nubosas durante la mañana. Las temperaturas en este periodo variarían entre los 5.6°C, la mínima, y los 15.7°C como máxima. El viento soplará a una velocidad aproximada de 8 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 16 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires
Durante la tarde, el clima continuará siendo parcialmente nuboso. La temperatura se mantendrá alrededor de los 12.9°C. A medida que se acerque la noche, las condiciones se mantienen similares con una temperatura de 9.5°C. Se recomienda estar atento a posibles cambios en la humedad que podría alcanzar hasta el 92%.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 24 de abril de 2026
El sol aparecerá en el horizonte a las 08:05 AM y se ocultará a las 17:52 PM. Esto proporciona un poco más de 9 horas de luz diurna, adecuado para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la cobertura nubosa que puede alterar las expectativas visuales del cielo.