Hoy en Buenos Aires, nos espera un clima con condiciones mayormente nubosas durante la mañana. Las temperaturas en este periodo variarían entre los 5.6°C, la mínima, y los 15.7°C como máxima. El viento soplará a una velocidad aproximada de 8 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 16 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde, el clima continuará siendo parcialmente nuboso. La temperatura se mantendrá alrededor de los 12.9°C. A medida que se acerque la noche, las condiciones se mantienen similares con una temperatura de 9.5°C. Se recomienda estar atento a posibles cambios en la humedad que podría alcanzar hasta el 92%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 24 de abril de 2026

El sol aparecerá en el horizonte a las 08:05 AM y se ocultará a las 17:52 PM. Esto proporciona un poco más de 9 horas de luz diurna, adecuado para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la cobertura nubosa que puede alterar las expectativas visuales del cielo.