Condiciones climáticas matutinas

Hoy en Santiago del Estero, se espera un clima fresco en la mañana con una temperatura mínima de 9.5°C. El cielo estará parcialmente nuboso, creando un ambiente agradable para iniciar el día. Se prevé una ligera brisa con vientos alcanzando una velocidad de 26 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Para la tarde y noche, la temperatura en Santiago del Estero alcanzará un máximo de 22°C. Las condiciones del cielo permanecerán mayormente nubosas, ofreciendo un panorama tranquilo para la jornada. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, la humedad alcanzará el 63%, haciendo que la atmósfera se sienta un poco más húmeda. También se anticipa que los vientos sigan siendo moderados, con un promedio de 26 km/h. Este tipo de clima es adecuado para actividades al aire libre siempre y cuando se tome la precaución de llevar una chaqueta ligera por si refresca al caer la noche.