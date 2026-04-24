Hoy en Catamarca, el clima durante la mañana se presenta con un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 6.4°C, proporcionando un ambiente fresco. Aunque no hay pronóstico de lluvias, la humedad es notable con un valor máximo de 65%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde, el clima continuará con cielos parciales sin lluvias. Las temperaturas máximas se incrementarán hasta los 23.7°C, mientras que los vientos soplarán con una velocidad máxima de 21 km/h, favoreciendo una tarde agradable. Al avanzar hacia la noche, las condiciones permanecerán estables con cielos parcialmente nubosos y sin cambios significativos en la temperatura. Se mantiene una humedad elevada del 65% para gran parte del día.

Observaciones astronómicas: salida y puesta del sol

El 24 de abril de 2026, el sol en Catamarca saldrá a las 7:40 AM y se pondrá a las 6:33 PM.