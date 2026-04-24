Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este viernes 24 de abril de 2026
Clima Catamarca
Hoy en Catamarca, el clima durante la mañana se presenta con un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 6.4°C, proporcionando un ambiente fresco. Aunque no hay pronóstico de lluvias, la humedad es notable con un valor máximo de 65%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca
Durante la tarde, el clima continuará con cielos parciales sin lluvias. Las temperaturas máximas se incrementarán hasta los 23.7°C, mientras que los vientos soplarán con una velocidad máxima de 21 km/h, favoreciendo una tarde agradable. Al avanzar hacia la noche, las condiciones permanecerán estables con cielos parcialmente nubosos y sin cambios significativos en la temperatura. Se mantiene una humedad elevada del 65% para gran parte del día.
Observaciones astronómicas: salida y puesta del sol
El 24 de abril de 2026, el sol en Catamarca saldrá a las 7:40 AM y se pondrá a las 6:33 PM.