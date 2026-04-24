En Chubut, el clima de este viernes 24 de abril de 2026 presentará un amanecer con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.3°C, con vientos provenientes del sur a una velocidad promedio de 22 km/h. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, la humedad relativa se mantendrá en torno al 79%, proporcionando una atmósfera ligeramente húmeda.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

En las horas de la tarde y noche, las temperaturas experimentarán un ligero repunte, alcanzando un máximo de 14.7°C. Los cielos continuarán mostrando intervalos nubosos, pero la amenaza de lluvia permanecerá mínima. Los vientos pueden aumentar ligeramente en intensidad, pero permanecerán en los márgenes del confort, sin representar un desafío significativo. Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a los vientos y al fresco de la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 24 de abril de 2026

Hoy, el sol en Chubut se asomará en el horizonte a las 8:49 am y se retirará a las 5:51 pm. Aprovechando al máximo las horas diurnas, los residentes y visitantes encontrarán momentos propicios para disfrutar de actividades bajo una luz natural suave y agradable. La salida de la luna está pronosticada para las 8:28 am y su puesta alrededor de las 4:57 pm. Para aquellos interesados en la observación astronómica, estos datos ofrecen una guía ideal para programar sus puntos de observación.