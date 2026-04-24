Condiciones climáticas para hoy por la mañana en Jujuy

Hoy en Jujuy, el clima matutino se presentará fresco y con condiciones mayormente despejadas. Se espera que la temperatura mínima alcance los 4.2°C, por lo que se recomienda a los residentes vestir apropiadamente para el frío matutino. La humedad rondará el 46%, asegurando un ambiente seco y agradable. Los vientos, con una velocidad máxima de 10 km/h, serán suaves y provenientes del noreste.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Para la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 18.4°C, con cielos pasando de parcialmente nubosos a casi despejados a medida que avance el día. La brisa se fortalecerá ligeramente, con ráfagas de viento de hasta 13 km/h, proporcionando una sensación fresca y agradable. Durante la noche, las condiciones permanecerán estables, sin probabilidad de precipitación.

Con cielos despejados, hoy es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en la región. Se recomienda aprovechar las condiciones climáticas favorables.