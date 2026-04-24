Esta mañana en La Pampa, se anticipa un clima fresco con temperaturas mínimas alrededor de 7.1°C. El cielo estará parcialmente nublado, creando un ambiente ideal para aquellos que disfrutan de un comienzo de día sereno. No se esperan precipitaciones durante estas horas, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin contratiempos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Por la tarde, las temperaturas ascenderán hasta un máximo de 18.4°C, lo que hará que el ambiente sea más cálido. El cielo mantendrá su característica parcialmente nubosa, pero sin lluvia a la vista. Los vientos estarán presentes durante el día con una velocidad máxima de 18 km/h, lo que podría dar lugar a algunas brisas moderadas. Al llegar la noche, la nubosidad podría aumentar, pero las condiciones se mantendrán estables, sin probabilidad de lluvia significativa.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 24 de abril de 2026

Es también una buena jornada para observaciones astronómicas, ya que el amanecer será a las 8:25 y el atardecer a las 18:08. Esto ofrecerá aproximadamente diez horas de luz diurna. Para aquellos interesados en las fases lunares, la luna saldrá a las 17:21 y se pondrá a las 7:59. Manténgase al tanto para aprovechar al máximo las distintas vistas celestiales que ofrece el día.