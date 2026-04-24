El clima en La Rioja durante la mañana de este viernes 24 de abril de 2026 estará dominado por un estado de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 6°C, ofreciendo un ambiente fresco para el inicio del día. Con una humedad alcanzando el 70%, es aconsejable prever ropa adecuada si se planea salir temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán siendo de cielo parcialmente nuboso, con la temperatura máxima aproximándose a los 21.1°C. Esto proporcionará condiciones agradables para actividades al aire libre. Se espera que el viento sople a una velocidad media de alrededor de 21 km/h. Por la noche, el cielo mantendrá una ligera nubosidad, pero sin probabilidades significativas de precipitaciones.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 24 de abril de 2026

Hoy, el sol en La Rioja hará su aparición en el horizonte a las 08:18, brindando la oportunidad perfecta para disfrutar de un amanecer fresco y claro. Por la tarde, el sol se pondrá alrededor de las 18:35, anticipando una noche tranquila bajo cielos parcialmente despejados.

Recuerde siempre estar atento a las actualizaciones del tiempo para cualquier cambio inesperado en las condiciones climáticas.