Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este viernes 24 de abril de 2026
Clima hoy
El clima en La Rioja durante la mañana de este viernes 24 de abril de 2026 estará dominado por un estado de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 6°C, ofreciendo un ambiente fresco para el inicio del día. Con una humedad alcanzando el 70%, es aconsejable prever ropa adecuada si se planea salir temprano.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja
Durante la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán siendo de cielo parcialmente nuboso, con la temperatura máxima aproximándose a los 21.1°C. Esto proporcionará condiciones agradables para actividades al aire libre. Se espera que el viento sople a una velocidad media de alrededor de 21 km/h. Por la noche, el cielo mantendrá una ligera nubosidad, pero sin probabilidades significativas de precipitaciones.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 24 de abril de 2026
Hoy, el sol en La Rioja hará su aparición en el horizonte a las 08:18, brindando la oportunidad perfecta para disfrutar de un amanecer fresco y claro. Por la tarde, el sol se pondrá alrededor de las 18:35, anticipando una noche tranquila bajo cielos parcialmente despejados.
Recuerde siempre estar atento a las actualizaciones del tiempo para cualquier cambio inesperado en las condiciones climáticas.