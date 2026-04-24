Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este viernes 24 de abril de 2026
Clima diario
Estado del tiempo en la mañana
En la mañana de este viernes en Mendoza, el clima se presenta parcialmente nublado, con una mínima de 6.6°C. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de 11 km/h, y la humedad alcanzará el 62% en el momento de máxima concentración. Cabe mencionar que no se prevén precipitaciones durante las primeras horas del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza
Durante la tarde-noche, se mantendrá el cielo parcialmente nublado. Las temperaturas llegarán hasta los 17.5°C como máxima. El viento continuará soplando a un ritmo constante pero más suave en comparación al periodo matutino. Asimismo, la humedad relativa se estabilizará alrededor del 37%, mientras que el día terminará sin la aparición de lluvias.
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