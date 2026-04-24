Estado del tiempo en la mañana

En la mañana de este viernes en Mendoza, el clima se presenta parcialmente nublado, con una mínima de 6.6°C. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de 11 km/h, y la humedad alcanzará el 62% en el momento de máxima concentración. Cabe mencionar que no se prevén precipitaciones durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde-noche, se mantendrá el cielo parcialmente nublado. Las temperaturas llegarán hasta los 17.5°C como máxima. El viento continuará soplando a un ritmo constante pero más suave en comparación al periodo matutino. Asimismo, la humedad relativa se estabilizará alrededor del 37%, mientras que el día terminará sin la aparición de lluvias.