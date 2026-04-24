Clima en la mañana de hoy en Neuquén presenta condiciones de cielo despejado, esperando alcanzar una temperatura máxima de 17°C y una humedad relativa del aire que oscila cerca del 75%. Los vientos podrían alcanzar una velocidad máxima de 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Por la tarde y noche, persiste el cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas descenderán gradualmente, y la probabilidad de precipitaciones sigue siendo baja, sin lluvias significativas en el pronóstico. La humedad continuará alta, influenciando el clima local.

La velocidad del viento disminuirá, soplando a una velocidad estable de alrededor de 13 km/h durante la tarde, y alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h. Se recomienda a la población mantenerse informada sobre posibles cambios en las condiciones meteorológicas.