Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este viernes 24 de abril de 2026
Clima hoy
Clima en la mañana de hoy en Neuquén presenta condiciones de cielo despejado, esperando alcanzar una temperatura máxima de 17°C y una humedad relativa del aire que oscila cerca del 75%. Los vientos podrían alcanzar una velocidad máxima de 22 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén
Por la tarde y noche, persiste el cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas descenderán gradualmente, y la probabilidad de precipitaciones sigue siendo baja, sin lluvias significativas en el pronóstico. La humedad continuará alta, influenciando el clima local.
La velocidad del viento disminuirá, soplando a una velocidad estable de alrededor de 13 km/h durante la tarde, y alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h. Se recomienda a la población mantenerse informada sobre posibles cambios en las condiciones meteorológicas.