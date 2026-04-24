Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este viernes 24 de abril de 2026
Clima diario
Esta mañana en Río Negro, se anuncia un clima predominantemente soleado, aunque con algunas ligeras nubosidades que podrían aparecer. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.8°C, proporcionando una sensación agradable. Las condiciones de viento serán moderadas, alcanzando una velocidad máxima de 22 km/h, ayudando a mantener una atmósfera fresca y llevadera. La humedad relativa estará alrededor del 45%, sin posibilidad de lluvias determinantes.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro
Durante la tarde y la noche, el panorama climático en Río Negro continuará con estas condiciones. Se espera que las temperaturas máximas arriben a los 17.1°C, con cielos que conservan su tendencia a estar parcialmente nubosos. Las brisas se intensificarán ligeramente, pero sin alcanzar condiciones de mal tiempo crítico. Con un nivel de humedad similar al de la mañana, no se pronostica precipitaciones significativas, asegurando un día sin necesidad de cambios drásticos en la vestimenta o planes al aire libre.