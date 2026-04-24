El clima en Santa Cruz esta mañana

Esta mañana en Santa Cruz, el clima se presenta con condiciones parcialmente nubosas y temperaturas rondando los 4.7°C. Se espera que la humedad alcance aproximadamente un 95%, lo que puede generar una sensación de ambiente más fresco. Los vientos serán moderados, con una velocidad máxima de hasta 25 km/h, lo cual puede aumentar la sensación de frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y la noche, el cielo seguirá mayormente cubierto, pero sin precipitaciones significativas. Las temperaturas máximas llegarán a 7.3°C, ofreciendo una tarde fresca pero estable. Los vientos persistirán del sector sur, aunque con menor intensidad hacia la noche.