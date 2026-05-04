Frío polar en el AMBA. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

El otoño empieza ser cada vez más frío y el clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) entra en una fase que los especialistas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) siguen de cerca. El avance de una masa de aire polar, asociada a un sistema frontal activo, provocará un marcado descenso de las temperaturas, con registros mínimos que remiten más a julio que a esta altura del calendario. El escenario, dominado por cielos cerrados, aire frío persistente y una atmósfera estable, refuerza la sensación de que se adelantó el invierno.

Detrás de esta situación hay varios factores atmosféricos: un fuerte gradiente térmico, circulación de vientos fuertes y la consolidación de una ola polar temprana que comenzará a hacerse sentir con mayor intensidad durante las madrugadas. Mientras el termómetro se encamina a valores cercanos a los 5 grados, crece la expectativa por qué día se registrará el pico de frío y cuánto tiempo se mantendrán estas condiciones que ya obligan a pensar en abrigo pesado y calefacción, aun cuando el calendario marca pleno otoño.

Llega una ola polar intensa al AMBA. Foto: NA

Cuándo se esperan temperaturas cercanas a los 5 grados

Según el SMN, el período más frío de este episodio se concentrará entre el viernes, el sábado y el domingo, cuando el ingreso pleno de una masa de aire polar termine de consolidarse sobre el AMBA. Durante esas jornadas, especialmente en las madrugadas, las temperaturas mínimas podrían ubicarse cerca de valores más propios del invierno que del otoño.

Especialistas explican que este descenso estará impulsado por la permanencia de aire frío en superficie y vientos que favorecerán una mayor pérdida de calor nocturno, confirmando que no se trata de un evento aislado sino de una ola polar temprana que se extenderá varios días.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima esta semana

Martes 5 de mayo: mínima de 14 °C y máxima de 24 °C, con varias nubes en el cielo. Se esperan 10% de probabilidades de lluvias a la noche.

Miércoles 6 de mayo: 16 °C de mínima y 24 °C de máxima. Se esperan tormentas durante el día, con 70% de probabilidades de precipitación para la tarde/noche.

Jueves 7 de mayo: 16 °C de mínima y 20 °C de máxima, con cielo nublado y 10% de chanches de lluvias todo el día.

Viernes 8 de mayo: 8 °C de mínima y 15 °C de máxima. Se esperan chaparrones durante la tarde/noche y vientos de hasta 59 km/h.

Sábado 9 de mayo: mínima de 8°C y máxima de 15 °C, con ráfagas de entre 51 y 59 km/h.

Domingo 10 de mayo: 6° C de mínima y 16 °C de máxima con cielo nublado. Habrá ráfagas de hasta 59 km/h por la mañana.

Madrugadas heladas y tardes frías: el impacto en la rutina diaria

El avance de este frente frío modificará la rutina cotidiana en el AMBA. Las madrugadas y primeras horas de la mañana serán las más crudas, con sensación térmica aún más baja que la temperatura real, obligando a salir de casa con abrigo de invierno pleno. Calles escarchadas en zonas suburbanas, mayor demanda de calefacción y cambios en los horarios habituales marcarán el desarrollo de estas jornadas.

Si bien durante algunas tardes el termómetro podría mostrar una leve recuperación, el ambiente seguirá siendo frío y húmedo.

Recomendaciones del SMN ante el frío intenso

Ante este escenario, los especialistas recomiendan extremar precauciones, en especial durante las madrugadas y las primeras horas del día. Entre las principales sugerencias se encuentran abrigarse en capas, proteger adecuadamente manos, cuello y cabeza, y prestar especial atención a niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias.

El SMN también aconseja hacer un uso responsable de los sistemas de calefacción, manteniendo una adecuada ventilación de los ambientes para evitar intoxicaciones, y evitar cambios bruscos de temperatura. A su vez, remarcan la importancia de seguir las actualizaciones del pronóstico oficial, ya que la evolución de esta ola de frío podría presentar ajustes en intensidad o duración mientras el invierno empieza a mostrar sus señales antes de tiempo.