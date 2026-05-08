Ola polar en el AMBA. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) amaneció este viernes 8 de mayo bajo un escenario típicamente invernal y lejos de ser pasajero. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la región atraviesa un período de frío polar, con temperaturas mínimas de un dígito, máximas que no superan los 16 grados y un combo de lluvias y vientos persistentes que refuerzan la sensación térmica baja desde las primeras horas del día.

Este fenómeno responde al avance de una masa de aire frío de origen polar, asociada a sistemas frontales y a una circulación de vientos de hasta 60 kilómetros por hora que impide la recuperación térmica. Con la inestabilidad todavía presente y el clima marcando el ritmo de la rutina diaria, la atención ahora está puesta en hasta cuándo seguirán las bajas temperaturas y en qué momento comenzará a sentirse una mejora en las condiciones meteorológicas.

Lluvias y viento: el combo que potencia la sensación térmica

Más allá de los valores que marca el termómetro, el frío polar en el AMBA se siente con mayor intensidad por la combinación de lluvias persistentes y viento fuerte sostenido. Además, la humedad en el ambiente impide que el cuerpo conserve el calor, mientras que las ráfagas aceleran la pérdida térmica, generando una sensación térmica varios grados inferior a la temperatura real. Este efecto se vuelve más notorio durante las mañanas y al caer la noche, cuando el enfriamiento es más rápido.

Lluvias y vientos azotan Buenos Aires. Foto: NA (Mariano Sánchez)

Según señalan meteorólogos expertos, el fenómeno responde a la circulación de aire frío asociada a sistemas frontales que mantienen activa la nubosidad y el viento del sector sur. ¿El resultado? Un clima gris, húmedo y ventoso que prolonga la sensación de frío incluso cuando las lluvias se vuelven intermitentes, reforzando un escenario plenamente invernal en plena temporada otoñal.

Cómo impacta el frío polar en la rutina cotidiana

El avance del frío polar modifica de forma directa la rutina diaria en el AMBA. Las jornadas como la de este viernes comienzan con temperaturas bajas y ambientes húmedos que obligan a reforzar el abrigo, salir con mayor anticipación y extremar cuidados en los traslados, especialmente por calles mojadas y menor visibilidad. El clima también condiciona actividades al aire libre, que se ven restringidas por la combinación de lluvia, viento y frío.

En el día a día, este escenario se traduce en mayor uso de calefacción, cambios en los horarios habituales y una sensación constante de incomodidad térmica, incluso durante el mediodía. Con el frío instalado y la mejora todavía lejana, el clima vuelve a convertirse en un factor central que ordena decisiones y marca el pulso de la vida cotidiana en la región.

Cómo sigue el clima los próximos días, según el SMN

Viernes 8 de mayo: 8 °C de mínima y 14 °C de máxima. Los chaparrones de la madrugada continúan por la mañana, mientras que a la tarde/noche se esperan ráfagas de hasta 59 km/h.

Sábado 9 de mayo: 9 °C de mínima y 14 °C de máxima. Ráfagas de hasta 59 km/h y lluvias desde la madrugada hasta la tarde.

Domingo 10 de mayo: 7 °C de mínima y 16 °C de máxima, cielo algo nublado sin lluvias ni vientos fuertes.

Lunes 11 de mayo: 7 °C de mínima y 18 °C de máxima con cielo muy poco nublado.

Martes 12 de mayo: mínima de 9 °C y máxima de 17 °C. Cielo parcialmente nublado sin lluvias ni ráfagas.

Miércoles 13 de mayo: 12 °C y máxima de 18 °C con cielo parcialmente nublado.

Recomendaciones del SMN ante tormentas y viento intenso

Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales, evitar circular por zonas arboladas durante tormentas fuertes y asegurar objetos que puedan desplazarse por el viento. También aconseja salir con tiempo, conducir con precaución y prestar especial atención a alertas o avisos de corto plazo, ya que la intensidad del fenómeno puede variar y sorprender en cuestión de horas.