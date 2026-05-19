Cuándo suben las temperaturas en el AMBA, según el SMN. Foto: Magnific

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encuentra atravesada por un frío polar que no da tregua: las mañanas comienzan con temperaturas de tan solo un dígito, mientras que las tardes no superan los 15 °C. De todas maneras, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica una leve mejoría en los próximos días.

Este escenario responde a la influencia de una masa de aire frío en superficie, que limita la recuperación térmica incluso durante las tardes. Aunque no se trata de un evento extremo, la continuidad del frío le da un carácter más invernal al clima en el AMBA.

Cuándo empieza a mejorar el clima en el AMBA

Los registros del SMN muestran una gran noticia para quienes tienen planes al aire libre para el fin de semana largo del 25 de Mayo, ya que se espera que el tiempo comience a mejorar el sábado 23, cuando la mínima sea de 9 °C y la máxima de 15 °C. Además, se esperan pocas nubes en el cielo, convirtiéndola en una jornada ideal para una escapada.

Frío en Buenos Aires. Foto: NA

Pronóstico extendido: cómo sigue el clima en el AMBA

Miércoles 20 de mayo: mínima de 7 °C y máxima de 15 °C con cielo mayormente nublado.

Jueves 21 de mayo: mínima de 6 °C y máxima de 13 °C con cielo mayormente nublado.

Viernes 22 de mayo: 7 °C de mínima y 13 °C de máxima. El cielo estará parcialmente nublado.

Sábado 23 de mayo: 9 °C de mínima y 15 °C de máxima, con el cielo algo nublado.

Domingo 24 de mayo: 10 °C de mínima y 17 °C de máxima. Cielo parcialmente nublado.

Lunes 25 de mayo: mínima de 12 °C y máxima de 19 °C, con cuelo parcialmente nublado.

El contraste térmico que marcará la rutina en el AMBA

Uno de los rasgos más claros de esta semana será el contraste entre mañanas frías y tardes apenas templadas. Mientras el día arranca con temperaturas bajas que obligan a salir bien abrigado, el avance de las horas permite un leve repunte térmico, aunque sin llegar a valores cálidos.

Este patrón es típico de una fase otoñal avanzada, donde la amplitud térmica condiciona la rutina diaria: abrigo en las primeras horas, algo más de comodidad al mediodía y nuevamente un descenso hacia la noche. Esa combinación genera una sensación de frío persistente a lo largo de toda la jornada.

Qué se espera para el inicio de la próxima semana

De cara al inicio de la próxima semana, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica una gradual mejora en las temperaturas, con un ascenso progresivo tanto en las mínimas como en las máximas. Si bien el ambiente seguirá siendo fresco, se espera una recuperación más marcada durante las tardes.

Este cambio estará asociado a una menor influencia del aire frío en superficie y a condiciones algo más estables, lo que permitirá un clima más benigno. Así, después de varios días con características más invernales, el AMBA comenzará a transitar hacia un escenario otoñal más moderado y con mayor confort térmico.