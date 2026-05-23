Dónde comer torta fritas en la Feria de Mataderos Foto: Redes

Hay olores que funcionan como máquina del tiempo. El de la grasa caliente y la masa dorándose es uno de ellos. Y si hay un escenario donde esa postal se vuelve patria, es la Feria de Mataderos, que este 25 de Mayo tendrá edición especial de 11 a 18 en la intersección de Av. Lisandro de la Torre y Av. de los Corrales.

En esa esquina del oeste porteño, la tradición no se mira: se come. Entre artesanías, bombos y danzas, hay un ritual que se repite cada año: encontrar la torta frita perfecta. Y sí: en la feria hay muchas, pero hay un stand que se vuelve imán.

Dónde queda “el” puesto buscado de tortas fritas

La feria se despliega frente a lo que fue el Mercado Nacional de Hacienda, con puestos y escenario folklórico como corazón del recorrido. Para ubicar el stand más rendidor de tortas fritas, mi regla es simple: entrás por Av. de los Corrales y caminás hacia el sector del escenario principal, donde se concentra el movimiento gastronómico. La dinámica de los puestos “pesados” suele ubicarse alrededor del escenario/patio de comidas, tal como describen las guías y notas turísticas de la feria.

Precios: cuánto costaba comer torta frita en la feria

Acá va un dato concreto y chequeable: en un móvil televisivo desde la Feria de Mataderos se mencionan precios de torta frita “13 y 22” (expresado así en la transcripción), en un tramo donde hablan de opciones saladas y aparece la torta frita como elección directa.

Feria de Mataderos. Foto: buenosaires.gob.ar

La transcripción no aclara el símbolo monetario ni el formato, pero en contexto de feria y conversación de precios, suele referirse a un rango tipo $1.300 a $2.200 como referencia de aquel registro.

Para este 25 de Mayo: llevá margen porque los valores cambian por inflación y por fecha patria (más demanda). Lo mejor es mirar los carteles del puesto apenas llegás.

Cómo reconocer una torta frita “de campeonato”

La torta frita no necesita lujo: necesita técnica. Su base tradicional es simple —harina, agua y sal, frita en grasa o aceite— y el corte/“ojito” central evita que se infle y quede cruda.

Checklist express (funciona siempre):

Color dorado parejo , sin manchas oscuras (aceite pasado o fuego muy alto).

Sonido crocante al partirla (si se dobla como pan, le faltó temperatura).

Ojo/corte central bien marcado (cocción más uniforme).

Si llueve o amenaza: pedí la tanda recién hecha y comela ahí mismo (la humedad ablanda).

Cómo llegar a la Feria de Mataderos el 25 de Mayo

La edición patria se hace en Av. Lisandro de la Torre y Av. de los Corrales, y la jornada es gratuita con actividades culturales y gastronomía típica.

En colectivo (las líneas que te dejan cerca)

Según la guía del evento, podés llegar con varias líneas, entre ellas: 36, 55, 63, 80, 92, 97, 103, 117, 126, 141, 155, 180 y 185. Otras notas también destacan un grupo frecuente (55, 63, 80, 92, 117, 126, 180) como accesos típicos.

En tren

Se menciona la opción de llegar en Belgrano Sur y caminar unas cuadras hasta el predio.

En auto

Desde el centro, una de las rutas sugeridas es tomar Av. 9 de Julio, seguir por Av. Independencia, continuar por Av. Alberdi y llegar a Lisandro de la Torre. (Consejo realista: andá temprano; en fechas patrias se llena.)

Clima: la actividad se suspende por lluvia.

Un poco de Historia: por qué Mataderos y la torta frita son “patria comestible”

La Feria de Mataderos nació en 1986 y se instaló en la zona del antiguo mercado, convirtiéndose en un paseo cultural masivo de domingos y feriados.

Feria de Mataderos, donde vive la tradición Foto: Turismo Buenos Aires

El barrio, además, carga historia pesada: su identidad está marcada por el Mercado Nacional de Hacienda, inaugurado a comienzos del siglo XX, que concentró el movimiento ganadero y la economía de la carne. Y un dato de color que te hace mirar distinto el entorno: a principios del siglo XX, Mataderos llegó a ser conocido como “Nueva Chicago” por esa potencia cárnica comparable con la ciudad estadounidense.

Ahora, la torta frita: ¿por qué encaja tan bien en un 25 de Mayo? Porque es una receta con raíces rioplatenses, asociada a la vida rural y a lo disponible: harina, grasa, agua. Su consumo “con lluvia” se explica, entre otras versiones, por la costumbre colonial de juntar agua de lluvia (más limpia que la de pozo o río) para amasar. Ese cruce —campo, clima, mate y comida rendidora— es exactamente lo que Mataderos conserva como museo vivo.

Mini guía para llevar