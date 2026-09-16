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El clima en Córdoba hoy, 16 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Si vivís en Córdoba o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo cubierto, el clima en Córdoba promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 16 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
11°
Viento
Oeste 3 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
21°
Viento
Noreste 17 - 38 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
15°
Viento
Noreste 12 - 24 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 17 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 22°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:13
Puesta del sol19:09
Horas de luz11h 56m
Fase lunarCreciente
Iluminación29%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?

Para este 16 de septiembre de 2026, el pronóstico en Córdoba indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 07:13 y se pone a las 19:09, dando aproximadamente 11h 56m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 16 de septiembre de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 17 - 39 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Suroeste 7 - 18 km/h 0% Cubierto
02:00 12° 12° Suroeste 9 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Suroeste 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Suroeste 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Suroeste 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 4 - 9 km/h 0% Soleado
08:00 Oeste 5 - 10 km/h 0% Soleado
09:00 11° 11° Oeste 3 - 11 km/h 0% Soleado
10:00 14° 14° Sureste 1 - 11 km/h 0% Soleado
11:00 17° 17° Este 6 - 20 km/h 0% Soleado
12:00 18° 18° Noreste 10 - 27 km/h 0% Soleado
13:00 20° 20° Noreste 12 - 32 km/h 0% Soleado
14:00 21° 21° Noreste 13 - 35 km/h 0% Soleado
15:00 21° 21° Noreste 15 - 38 km/h 0% Soleado
16:00 21° 21° Noreste 16 - 38 km/h 0% Soleado
17:00 21° 21° Noreste 17 - 38 km/h 0% Soleado
18:00 20° 20° Noreste 16 - 39 km/h 0% Soleado
19:00 19° 19° Noreste 12 - 34 km/h 0% Soleado
20:00 17° 17° Noreste 10 - 23 km/h 0% Cielo despejado
21:00 16° 16° Noreste 12 - 23 km/h 0% Cielo despejado
22:00 15° 15° Noreste 12 - 24 km/h 0% Cielo despejado
23:00 15° 15° Norte 12 - 24 km/h 0% Cielo despejado
24:00 14° 14° Norte 12 - 24 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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