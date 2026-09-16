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El clima en Tierra del Fuego hoy, 16 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de -1° y una máxima de 5°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina.
Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina. Foto: Unsplash.
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Si vivís en Tierra del Fuego o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo cubierto, el clima en Tierra del Fuego promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los -1° para este 16 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 1 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Sureste 4 - 11 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Suroeste 3 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de -1° y llegará a una máxima de .

Viento: 7 - 14 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 0°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 5°
Mínima: -1°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:36
Puesta del sol19:20
Horas de luz11h 44m
Fase lunarCreciente
Iluminación29%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 16 de septiembre de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -1° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 07:36 y se pone a las 19:20, dando aproximadamente 11h 44m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 16 de septiembre de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 7 - 14 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Norte 7 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Noroeste 2 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 -1° -1° Norte 3 - 13 km/h 0% Cubierto
05:00 -1° -1° Norte 3 - 14 km/h 0% Cubierto
06:00 Norte 2 - 13 km/h 0% Cubierto
07:00 Norte 2 - 12 km/h 0% Cubierto
08:00 -1° Norte 2 - 11 km/h 0% Cubierto
09:00 Norte 1 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Noreste 1 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Sureste 1 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Sureste 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Sur 2 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Sur 2 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Sur 2 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Sureste 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Sureste 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Sur 3 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Sur 4 - 11 km/h 0% Cubierto
20:00 Sur 4 - 12 km/h 0% Cubierto
21:00 Suroeste 3 - 11 km/h 0% Cubierto
22:00 Suroeste 3 - 10 km/h 0% Cubierto
23:00 Sur 2 - 10 km/h 0% Cubierto
24:00 Suroeste 1 - 7 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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