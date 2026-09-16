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El clima en Santa Cruz hoy, 16 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 8°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (2.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 16 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
Viento
Oeste 7 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 21 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Oeste 27 - 47 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 28 - 47 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 8°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:39
Puesta del sol19:25
Horas de luz11h 46m
Fase lunarCreciente
Iluminación29%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 16 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 07:39 y se pone a las 19:25, dando aproximadamente 11h 46m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 2.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 16 de septiembre de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 28 - 47 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 12 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Norte 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Norte 9 - 17 km/h 0% Cubierto
04:00 Norte 9 - 15 km/h 0% Cubierto
05:00 Noroeste 7 - 14 km/h 0% Cubierto
06:00 Noroeste 7 - 12 km/h 0% Cubierto
07:00 Noroeste 7 - 12 km/h 0% Cubierto
08:00 Oeste 6 - 12 km/h 0% Cubierto
09:00 Oeste 7 - 13 km/h 0% Cubierto
10:00 Oeste 7 - 15 km/h 0% Cubierto
11:00 Noroeste 8 - 16 km/h 0% Cubierto
12:00 Oeste 11 - 20 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Oeste 13 - 24 km/h 70% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 Oeste 16 - 27 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Oeste 13 - 28 km/h 70% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Oeste 13 - 25 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Oeste 21 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Oeste 24 - 44 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Oeste 25 - 43 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Oeste 23 - 41 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Oeste 28 - 46 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Oeste 27 - 47 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Oeste 22 - 44 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Oeste 17 - 36 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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