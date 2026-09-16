Se corta el buen tiempo en Buenos Aires: cuándo vuelve a llover después de alcanzar los 24 grados

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte de tormentas. Foto: NA

El clima en Buenos Aires atravesará un cambio marcado durante los próximos días. Después de una mañana fría con apenas 7 °C, el termómetro iniciará una recuperación sostenida que dejará tardes cada vez más templadas y una máxima de hasta 24 °C hacia el final del fin de semana.

Sin embargo, el ascenso de las temperaturas también estará acompañado por un incremento de la humedad y la nubosidad. Ese escenario podría favorecer el regreso de las lluvias sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aunque las probabilidades previstas todavía son bajas y no permiten anticipar un episodio generalizado.

Cuándo podrían volver las lluvias a Buenos Aires

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las primeras posibilidades de lluvia aparecerán durante la tarde y la noche del domingo 20 de septiembre, después de una jornada cálida y mayormente nublada. El pronóstico indica un 10% de probabilidad de precipitaciones, por lo que no se espera un temporal ni lluvias persistentes, pero no se descarta algún fenómeno débil y aislado.

La inestabilidad continuará durante la madrugada y la mañana del lunes, también con un 10% de chances de lluvia. Aunque el porcentaje es reducido, será conveniente consultar las actualizaciones del pronóstico antes de organizar actividades al aire libre, ya que la humedad y la nubosidad podrían modificar el escenario.

Se aproximan lluvias a Buenos Aires. Foto: NA.

Domingo con 24 °C: el día más cálido del pronóstico

El domingo será el día más cálido del período, con una mínima de 14 °C y una máxima de 24 °C. La jornada tendrá características primaverales, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado y la presencia del sol podría ser más limitada que durante los días anteriores.

El aumento de temperatura será notable si se compara con el miércoles, cuando el termómetro comenzará en 7 °C y apenas llegará a los 15 °C. Así, en cuestión de pocos días, Buenos Aires pasará de una mañana fría a una tarde cálida, con una diferencia de hasta 17 grados entre ambos extremos.

Cómo seguirá el clima después de las posibles lluvias

El lunes comenzará con una mínima elevada de 17 °C y alcanzará una máxima de 21 °C. El cielo permanecerá nublado durante buena parte de la jornada, mientras que las chances de lluvia se concentrarán principalmente durante la madrugada y la mañana.

Este panorama marcará una leve disminución de la temperatura respecto del domingo, aunque el ambiente seguirá templado. El cambio no implicará el regreso inmediato del frío, sino una transición hacia condiciones más húmedas, nubladas y variables después de varios días con fuerte recuperación térmica.

Pronóstico del AMBA: cómo sigue el clima esta semana

Miércoles: mínima de 7 °C y máxima de 15 °C , con cielo algo nublado.

Jueves: mínima de 10 °C y máxima de 20 °C , con cielo algo nublado.

Viernes: mínima de 13 °C y máxima de 21 °C , con cielo parcialmente nublado.

Sábado: mínima de 15 °C y máxima de 23 °C , con cielo parcialmente nublado.

Domingo: mínima de 14 °C y máxima de 24 °C , con cielo mayormente nublado y 10% de probabilidad de lluvia durante la tarde y la noche.

Lunes: mínima de 17 °C y máxima de 21 °C, con cielo nublado y 10% de chances de lluvia durante la madrugada y la mañana.

Por qué aumenta la inestabilidad después del calor

El aumento progresivo de las temperaturas estará acompañado por una mayor presencia de humedad en las capas bajas de la atmósfera. A medida que el aire se vuelva más templado y húmedo, también aumentará la nubosidad, preparando un escenario ligeramente más inestable para el cierre del domingo y el comienzo del lunes.

De todos modos, la baja probabilidad de precipitaciones indica que el fenómeno podría presentarse de manera muy localizada. Por ahora, el cambio más evidente será el cielo cubierto y no la intensidad de las lluvias, por lo que no corresponde hablar de un temporal confirmado sobre el AMBA.