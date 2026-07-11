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Evolución del tiempo en Tucumán: máxima y mínima para hoy, 11 de julio de 2026

Hoy en Tucumán se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Ruinas del Quilmes, Tucuman. Twitter.
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El pronóstico para Tucumán este 11 de julio de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de 10°. Con vientos de 7 - 21 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Tucumán

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Norte 3 - 7 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
19°
Viento
Sur 7 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
15°
Viento
Noroeste 1 - 4 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 7 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 20°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:09
Puesta del sol18:43
Horas de luz10h 34m
Fase lunarMenguante
Iluminación11%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán?

Para este 11 de julio de 2026, el pronóstico en Tucumán indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 08:09 y se pone a las 18:43, dando aproximadamente 10h 34m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 11 de julio de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 7 - 21 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Suroeste 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 13° 13° Suroeste 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 13° 13° Suroeste 2 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 12° 12° Noroeste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
05:00 11° 11° Sur 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
06:00 11° 11° Oeste 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
07:00 11° 11° Oeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° 10° Norte 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° 11° Norte 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
10:00 14° 14° Oeste 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
11:00 15° 15° Suroeste 3 - 14 km/h 0% Soleado
12:00 17° 17° Suroeste 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
13:00 18° 18° Sur 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
14:00 19° 19° Sur 4 - 19 km/h 0% Nubes y claros
15:00 20° 20° Sur 6 - 20 km/h 0% Nubes y claros
16:00 20° 20° Sur 6 - 20 km/h 0% Nubes y claros
17:00 19° 19° Sur 7 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 19° 19° Sur 5 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 17° 17° Sur 3 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 17° 17° Sur 2 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 16° 16° Sur 1 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 15° 15° Noroeste 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
23:00 14° 14° Sur 0 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 14° 14° Este 2 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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