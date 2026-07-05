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La lluvia en Buenos Aires es inminente: qué tiene que pasar para que caiga nieve como en 2007 y qué dice el pronóstico del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció lluvias en el AMBA y una tendencia a las bajas temperaturas de cara a los próximos días. Las tres condiciones que se tienen que cumplir para que vuelva a nevar.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Nieve, frio, invierno
Nieve, frio, invierno Foto: Freepik
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El invierno empieza a hacerse sentir con fuerza y el AMBA se prepara para un domingo gris y pasado por agua. Para la tarde de este domingo 5 de julio, el pronóstico anticipa lluvias aisladas con una temperatura máxima que apenas rozará los 12° y una mínima de 7°. Ante este escenario de frío y humedad, la pregunta del millón vuelve a instalarse entre miles de personas: ¿qué tiene que pasar para que caiga nieve en Buenos Aires?

Según los parámetros oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para que se produzca una nevada en esta región del país se tienen que alinear de forma simultánea tres factores clave. En primer lugar, la temperatura en todas las capas de la atmósfera -desde la nube hasta el suelo- debe ser igual o inferior a los 0°.

En segundo lugar, se necesita la presencia de precipitaciones que aseguren que las nubes contengan agua para congelar. Por último, es indispensable que sople un viento de origen polar -generalmente del sur o sudoeste- que mantenga esa masa de aire gélido sin transformarla en lluvia al tocar la superficie.

La realidad técnica para este domingo tira por la borda cualquier ilusión blanca. Si bien la condición de la lluvia estará presente durante la tarde, los 7° de mínima y 12° de máxima están muy por encima del umbral necesario para que los copos resistan el viaje hacia el suelo sin derretirse. Por lo tanto, el agua será la única protagonista de la jornada marcando el inicio de una semana donde las bajas temperaturas se consolidarán, pero con características muy diferentes.

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Histórica nevada en Buenos Aires en 2007. Foto: NA

Pronóstico extendido: cómo va a estar el clima durante la semana

A partir del lunes 6, la tendencia del clima mostrará un cambio de condiciones. Aunque la semana comenzará fría con una mínima de 6° y una máxima de 13°, el cielo se irá despejando.

El pico de frío matinal llegará el martes 7, cuando el termómetro se desplome hasta los 3° escalando luego a una máxima de 16°.

Hacia el miércoles 8 y el feriado del jueves 9 de julio, el ambiente se tornará un poco más amable con máximas de 17° y 16° respectivamente, cerrando el viernes 10 con un nuevo y leve descenso que dejará la jornada entre los 8° y los 13°. Habrá que seguir esperando para los copos de nieve: por ahora, solo toca preparar el paraguas y el abrigo.

El día que nevó en Buenos Aires: qué pasó aquel 9 de julio de 2007

El histórico lunes 9 de julio de 2007, en pleno feriado por el Día de la Independencia, Argentina fue testigo de un fenómeno meteorológico sin precedentes: volvió a nevar en Buenos Aires después de 89 años. La jornada histórica comenzó a gestarse por la madrugada con la caída de aguanieve, pero fue hacia el final de la tarde cuando los copos compactos y tupidos cubrieron por completo tanto el AMBA como el interior de la Provincia.

El fenómeno fue el resultado de una histórica e intensa ola de frío polar proveniente del Pacífico sur que se combinó con un centro de baja presión, permitiendo que el aire gélido de las capas altas de la atmósfera descendiera intacto hasta el suelo, registrando temperaturas reales de hasta 0.6° en plena Capital Federal.

Histórica nevada en Buenos Aires en 2007. Foto: NA

La sorpresiva nevada paralizó por completo la rutina de miles de personas transformando el paisaje urbano y desatando una auténtica locura en las calles. Familias enteras salieron abrigadas a jugar con el hielo, a armar los clásicos muñecos de nieve sobre los capots de los autos y a fotografiar lugares emblemáticos como el Obelisco o la Plaza de Mayo teñidos de un blanco absoluto.

A nivel logístico, la intensidad del temporal también generó complicaciones inéditas para la región obligando a las autoridades a cortar rutas nacionales por la acumulación de escarcha, suspender vuelos en los aeropuertos metropolitanos por falta de visibilidad y registrar récords históricos de consumo de gas y electricidad en una de las jornadas más gélidas e inolvidables que recuerde la provincia de Buenos Aires.

ClimaPronósticoNieveLluviasServicio Meteorológico Nacional
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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