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Evolución del tiempo en Santa Fe: máxima y mínima para hoy, 11 de julio de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 13°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Esperanza, ciudad de Santa Fe.
Esperanza, ciudad de Santa Fe. Foto: Instagram @esperanzaturismo
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El pronóstico para Santa Fe este 11 de julio de 2026 indica una máxima de 13° y una mínima de . Con vientos de 18 - 39 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santa Fe

Mañana
Cubierto
Viento
Suroeste 15 - 30 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
13°
Viento
Sur 18 - 39 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
10°
Viento
Suroeste 11 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 18 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 13°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:01
Puesta del sol18:15
Horas de luz10h 14m
Fase lunarMenguante
Iluminación11%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?

Para este 11 de julio de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 08:01 y se pone a las 18:15, dando aproximadamente 10h 14m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 11 de julio de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 18 - 39 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Sur 10 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 11° 11° Sur 9 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 11° 11° Sur 9 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 10° 10° Sur 8 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 10° Sur 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sur 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Suroeste 15 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Suroeste 15 - 30 km/h 0% Cubierto
10:00 10° Sur 15 - 32 km/h 0% Cubierto
11:00 11° 11° Sur 15 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 12° 12° Sur 17 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 12° 12° Sur 18 - 38 km/h 0% Cubierto
14:00 12° 12° Sur 17 - 38 km/h 0% Cubierto
15:00 12° 12° Sur 18 - 38 km/h 0% Cubierto
16:00 12° 12° Sur 18 - 38 km/h 0% Cubierto
17:00 13° 13° Sur 18 - 39 km/h 0% Cubierto
18:00 12° 12° Sur 11 - 36 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Suroeste 7 - 21 km/h 0% Cielo despejado
20:00 10° 10° Suroeste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° Suroeste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° Suroeste 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
23:00 10° Sur 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Sur 12 - 23 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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