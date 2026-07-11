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Evolución del tiempo en San Luis: máxima y mínima para hoy, 11 de julio de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.
Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.
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El pronóstico para San Luis este 11 de julio de 2026 indica una máxima de 14° y una mínima de . Con vientos de 19 - 41 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en San Luis

Mañana
Nubes y claros
Viento
Este 15 - 31 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
13°
Viento
Sureste 18 - 39 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Este 15 - 36 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 19 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 14°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:28
Puesta del sol18:33
Horas de luz10h 5m
Fase lunarMenguante
Iluminación11%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?

Para este 11 de julio de 2026, el pronóstico en San Luis indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:28 y se pone a las 18:33, dando aproximadamente 10h 5m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 11 de julio de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 19 - 41 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 2 - 10 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Norte 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noreste 2 - 4 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Suroeste 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Sureste 3 - 5 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Sureste 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Este 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Este 17 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Este 15 - 31 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Sureste 13 - 31 km/h 0% Nubes y claros
11:00 10° Sureste 14 - 33 km/h 0% Nubes y claros
12:00 11° 11° Sureste 15 - 37 km/h 0% Soleado
13:00 13° 13° Sureste 15 - 37 km/h 0% Soleado
14:00 14° 14° Sureste 15 - 36 km/h 0% Soleado
15:00 14° 14° Sureste 18 - 39 km/h 0% Soleado
16:00 14° 14° Sureste 19 - 41 km/h 0% Soleado
17:00 13° 13° Sureste 18 - 39 km/h 0% Soleado
18:00 11° 11° Sureste 18 - 37 km/h 0% Soleado
19:00 Sureste 18 - 35 km/h 0% Soleado
20:00 Este 19 - 35 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Este 19 - 37 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Este 15 - 36 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Noreste 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noreste 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico San Luistiempo en San Luis hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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