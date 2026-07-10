Vuelve el frío a Buenos Aires: para cuándo se esperan mínimas de un dígito, según el Servicio Meteorológico Nacional

La gente sale abrigada a la calle ante la ola polar. Foto: NA

Después de un pequeño “veranito” con temperaturas mínimas por encima de lo 10 grados en Buenos Aires, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa el regreso del frío invernal, con pisos térmicos de tan solo un dígito.

Para lo que resta del fin de semana largo, el informe del SMN indica que tanto el viernes 10 como el sábado 11 de julio contarán con una mínima de 10 °C y máximas de 13 °C y 15 °C, respectivamente.

Cuándo vuelven las temperaturas de un dígito, según el SMN

El pronóstico del clima para la continuidad de la semana muestra que para el domingo 11 de julio se espera una temperatura mínima de 9 °C. Esta situación se debe al ingreso de un aire frío la madrugada del sábado, que estaría acompañado por algunas lluvias aisladas.

Tras este fenómeno, las marcas térmicas bajarán mucho más: el lunes y martes el termómetro tendrá un piso de 6 y 8 grados, aunque las máximas seguirán siendo “altas” para la época: de 14 °C y 16 °C.

Cómo sigue el clima, día por día

Viernes: mínima de 10 °C y máxima de 13 °C con cielo nublado y 10% de probabilidades de lluvia por la noche.

Sábado: mínima de 10 °C y máxima de 15 °C con cielo nublado y 10% de chances de lluvias a la madrugada.

Domingo: mínima de 9 °C y máxima de 13 °C con cielo parcialmente nublado. No se esperan lluvias.

Lunes: 6 °C de mínima y 14 °C de máxima con cielo ligeramente nublado.

Martes: mínima de 8 °C y máxima de 16 °C con cielo parcialmente nublado.

La gente sale abrigada a la calle ante la ola polar. Foto: NA

El ingreso de aire frío que corta el “veranito” en Buenos Aires

De esta manera, el alivio térmico que se sentía en Buenos Aires empezará a quedar atrás con el ingreso de aire frío durante el fin de semana largo. Después de jornadas con mínimas cercanas o superiores a los 10 °C, el pronóstico marca un descenso progresivo que devolverá las temperaturas de un dígito al Área Metropolitana de Buenos Aires.

Este ingreso de aire más frío estará asociado a un cambio en la circulación atmosférica y a la presencia de algunas lluvias aisladas entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. Aunque no se espera un evento de mal tiempo intenso, ese pequeño quiebre será suficiente para modificar el escenario: se terminará el “veranito” y volverán las mañanas más frías, con un ambiente típico de invierno en Buenos Aires.

Por qué las máximas seguirán moderadas pese al frío matinal

A pesar del regreso de las mínimas de un dígito, las temperaturas máximas no mostrarán un desplome marcado. Esto se debe a que el aire frío impactará con más fuerza durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, pero durante la tarde el termómetro logrará cierta recuperación. Por eso, aunque el lunes arranque con apenas 6 °C, la máxima llegará a los 14 °C, mientras que el martes se espera una mínima de 8 °C y una máxima de 16 °C.

Este comportamiento refleja una semana con frío matinal, pero sin una ola polar extrema. La presencia de algunos períodos de cielo más abierto permitirá que las tardes sean frescas, aunque no tan rigurosas como las mañanas. En la práctica, el abrigo será indispensable al comenzar el día, pero durante las horas centrales podría sentirse un ambiente algo más llevadero, especialmente si aparece el sol.