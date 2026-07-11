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Evolución del tiempo en Santa Cruz: máxima y mínima para hoy, 13 de julio de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 4°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (4.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina.
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Foto: Turismo Santa Cruz.
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El pronóstico para Santa Cruz este 13 de julio de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 35 - 58 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Parcialmente nuboso
-6°
Viento
Oeste 11 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
-2°
Viento
Oeste 9 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
-3°
Viento
Oeste 8 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 35 - 58 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 4.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de -6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -3°.



Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 4°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: -6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:38
Puesta del sol17:46
Horas de luz8h 8m
Fase lunarMenguante
Iluminación11%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 13 de julio de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:38 y se pone a las 17:46, dando aproximadamente 8h 8m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 4.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 13 de julio de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 35 - 58 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 -1° -1° Norte 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado
02:00 -1° -1° Norte 14 - 22 km/h 0% Cielo despejado
03:00 -2° -2° Norte 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
04:00 -3° -3° Norte 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
05:00 -3° -3° Norte 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
06:00 -4° -4° Noroeste 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
07:00 -5° -5° Noroeste 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
08:00 -6° -6° Oeste 9 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 -6° -6° Oeste 11 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 -6° -6° Oeste 12 - 21 km/h 0% Cubierto
11:00 -6° -6° Oeste 12 - 22 km/h 0% Cubierto
12:00 -5° -5° Oeste 12 - 22 km/h 0% Cubierto
13:00 -4° -4° Oeste 13 - 23 km/h 0% Cubierto
14:00 -3° -3° Oeste 12 - 24 km/h 0% Cubierto
15:00 -2° -2° Oeste 12 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 -2° -2° Oeste 10 - 24 km/h 0% Nubes y claros
17:00 -2° -2° Oeste 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
18:00 -2° -2° Oeste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
19:00 -3° -3° Oeste 7 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 -3° -3° Oeste 9 - 14 km/h 0% Nubes y claros
21:00 -4° -4° Noroeste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
22:00 -3° -3° Oeste 8 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 -3° -3° Oeste 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
24:00 -4° -4° Oeste 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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