Evolución del tiempo en Santa Cruz: máxima y mínima para hoy, 13 de julio de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 3° y llegará a una máxima de 4°.

Viento: 35 - 58 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 4.5 mm.

Por la mañana, con una temperatura de -6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -3°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.