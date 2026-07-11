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Evolución del tiempo en Santiago del Estero: máxima y mínima para hoy, 11 de julio de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago
Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago
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El pronóstico para Santiago del Estero este 11 de julio de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de 11°. Con vientos de 12 - 25 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Suroeste 5 - 8 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
20°
Viento
Sureste 9 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
14°
Viento
Sureste 11 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 12 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 21°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:07
Puesta del sol18:37
Horas de luz10h 30m
Fase lunarMenguante
Iluminación11%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 11 de julio de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 08:07 y se pone a las 18:37, dando aproximadamente 10h 30m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 11 de julio de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 12 - 25 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Sur 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
02:00 14° 14° Sur 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
03:00 13° 13° Sur 12 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 13° 13° Sur 11 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 13° 13° Sur 10 - 20 km/h 0% Nubes y claros
06:00 12° 12° Sur 8 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 12° 12° Sur 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 12° 12° Suroeste 2 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 13° 13° Suroeste 5 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 15° 15° Sur 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
11:00 17° 17° Sur 8 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 18° 18° Sureste 10 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 19° 19° Sureste 9 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 20° 20° Sureste 9 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 20° 20° Sureste 8 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 21° 21° Sureste 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
17:00 20° 20° Sureste 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
18:00 20° 20° Sureste 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
19:00 17° 17° Sureste 7 - 16 km/h 0% Soleado
20:00 16° 16° Sureste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
21:00 15° 15° Sureste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
22:00 14° 14° Sureste 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
23:00 13° 13° Sureste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
24:00 13° 13° Sureste 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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