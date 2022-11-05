Gio Simeone, Napoli. Foto: REUTERS

El Napoli, que contó con el ingreso de Giovanni Simeone en el complemento, le dio vuelta el encuentro al Atalanta en el Gewiss Stadium por 2-1 y se llevó tres unidades vitales para estirar su ventaja en la Serie A de Italia, en la que le sacó ocho puntos a su perseguidor, el neroazzurro de Bérgamo que contó con Juan Musso.

El equipo del sur de Italia arrancó el partido en desventaja por el gol de penal del inglés Ademola Lookman pero dio vuelta la historia con los goles de Víctor Osimhen y Eljif Elmas logrando así estirar aún más su ventaja en lo más alto del campeonato y manteniendo su invicto en trece fechas con once triunfos y solo dos empates.

Con este triunfo, el Azzurro llegó a 35 unidades y le sacó ocho puntos al Atalanta quien era su máximo perseguidor hasta la agónica victoria del Milan por 2-1 -Theo Hernandez y Oliver Giroud los goles- ante el Spezia -Empató transitoriamente Daniel Maldini- en el San Siro que lo coloca a solo seis unidades del conjunto sureño.

El duelo contó con la presencia argentina de Juan Musso, quien fue titular en los de Bergamo mientras que Giovanni Simeone ingresó a los 29 del complemento en la visita.

Otros resultados

La jornada en Italia continuó con otros encuentros: El Empoli, en el estadio Carlo Castellani, venció por 1 a 0 al Sassuolo con gol del juvenil Tomasso Baldanzi a los 16 minutos del complemento.

Por su parte, en el Estadio Alerchi de Salerno, el Salernitana empató 2 a 2 con el Cremonese que aún no pudo triunfar en esta primera parte de la temporada.