Otro juvenil que se va del fútbol argentino por la patria potestad:

Milton Pereyra, juvenil que se fue de Boca por la patria potestad. Foto: X

En el inicio del 2026, el fútbol argentino se vio impactado por un caso de “patria potestad” y la AFA tomó rápidas medidas para evitar que esto se vuelva una norma común para los juveniles.

Luca Scarlato dejó River para ir a jugar al Parma, club italiano que luego terminó negociando por el Millonario por su pase.

Luca Scarlato, juvenil de River. Foto: NA

Ahora, el club víctima de este accionar es Boca, quien pierde a Milton Pereyra, juvenil de 17 años con buena proyección de las inferiores xeneizez.

El delantero de la Sexta tiene todo acordado con el Napoli, último campeón de la Serie A y estará en los próximos días para firmar el contrato y sumarse al equipo Primavera (Reserva) del club del sur de Italia.

La noticia fue confirmada por el prestigioso periodista italiano Fabrizio Romano, especialista en mercado de pases, con su ya mundialmente conocido “Here we go”.

El club que comanda Juan Román Riquelme sabe que no existe margen de maniobra ya que, al ser menor de edad, la familia de los futbolistas puedan tomar estas decisiones con el futur de los juveniles.

El goleador se irá en calidad de libre y tendrá que apostar a una negociación con el club donde brillara Diego Maradona para recibir algún resarcimiento económico.

¿Quién es Milton Pereyra?

El centrodelantero de 17 años llegó al Xeneize a los siete años tras la recomendación de Luis Luquez, quien se desempeñaba en las formativas del club de La Ribera.

Con 1,76 metros de altura, el punta tiene buen juego aéreo y gran facilidad para desempeñarse de espaldas al arco, función que le permite a su equipo ganar tiempo en las salidas.

Por Matías Greisert

X: @MatíasGreisert