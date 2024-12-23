Al rescate de su club: la hinchada de Corinthians inició una colecta histórica para saldar una multimillonaria deuda

Los fanáticos del 'Timao' deben recaudar 115 millones de dólares, una cifra que se acumuló, en gran parte, tras la construcción del estadio Neo Química Arena, la "casa" de muchos fans.

Fanático de Corinthians con tatuaje del Neo Química Arena. Foto: X @Corinthians.

El fútbol es un deporte que mueve multitudes a causa de su fanatismo. Por ejemplo, en Brasil, la mayor barrabrava del Corinthians, Gaviões da Fiel, comenzó una recaudación entre todos los hinchas para saldar la deuda (115 millones de dólares) que el club tomó para construir el estadio Neo Química Arena.

La increíble vista del estadio Neo Química Arena. Créditos: X @Corinthians.

“Convocamos a todos los hinchas fieles para formar parte de un momento importante en la historia del club“, publicaban los fanáticos en una página creada especialmente para el proyecto, lanzado a finales de noviembre.

En menos de 24 horas, ya habían alcanzado 1,6 millones de dólares y, si bien la recaudación no dejó de crecer diariamente, el número prácticamente se estancó en dicha cifra.

Una de las caras de la campaña, el jugador João Roberto Basílio, considerado un héroe por los seguidores del 'Timão' por haber convertido un gol que terminó con 22 años sin títulos, aseguró que, en enero, cuando comience el Campeonato Paulista, la recaudación va a volver a subir "más rápido" de lo imaginado.

La hinchada de Corinthians en el Neo Química Arena. Foto: X @Corinthians.

Todos los donantes, no importa el valor, reciben un certificado en el que se reconoce su “amor” por Corinthians, mientras que las transferencias que superen los 16 dólares tendrán su placa en una de las paredes de mármol blanco del estadio paulista, inaugurado el 18 de mayo de 2014 y con capacidad para 49.205 espectadores.

El podio de donantes está compuesto por una empresa de mujeres acompañantes, exjugadores, funcionarios del club, influencers, músicos, presentadores de la televisión brasileña y políticos.

Entre los nombres más conocidos figuran: Maurício Chamati, fundador de Mercado Bitcoin, uno de los primeros ‘unicornios’ (empresas no cotizadas con valoración superior a los 1.000 millones de dólares) de América Latina; y Alexandre de Moraes, juez del Tribunal Supremo.

La hinchada de Corinthians en el Neo Química Arena. Foto: X @Corinthians.

El presidente de la hinchada reveló que el delantero neerlandés Memphis Depay, fichaje estrella de la última temporada, "está muy comprometido" con el proyecto y espera que pronto inicie una "campaña individual" para fomentar la recaudación del histórico club.

Neo Química Arena, la “casa” de muchos fanáticos

La mayoría de los donantes son hinchas anónimos, algunos de los cuales tienen historias muy personales que los vinculan a Corinthians, considerado como el segundo equipo con más seguidores de Brasil, con 30,4 millones de fans, debajo de Flamengo (46,9 millones).

Entre esas historias personas, se encuentra la de actriz Tamara Thomaz, quien se casó frente a más de 40.000 personas en el Neo Química Arena, durante el entretiempo de un partido del Campeonato Brasileño entre Corinthians y Gremio, batiendo el récord de la boda con más audiencia del país.

La hinchada de Corinthians en el Neo Química Arena. Foto: X @Corinthians.

“Tuvimos más o menos doce minutos para casarnos. Salieron los jugadores, montaron el altar, entré, me casé, salí y el partido continuó como si nada hubiese pasado“, recordó Thomaz, quien volvió al lugar donde años atrás dio el ‘sí’ para participar del evento de recaudación y ayudar al club de sus amores.

La actriz reconoció que ya transfirió 82 dólares y que va a seguir donando todos los meses para pagar "su casa“, sede del Mundial 2014. Paulo Cahim Júnior, un abogado que, desde que tiene uso de razón, está enamorado de Corinthians, ya reservó dinero de su presupuesto mensual para donar a la campaña hasta "alcanzar el objetivo“.