Estaba preso, le pusieron tobillera e hizo el gol del ascenso: la increíble historia del futbolista brasileño que sorprendió al mundo

Yuri de Carvalho marcó el gol decisivo para el ascenso del Goytacaz mientras cumple una condena por tráfico de drogas. Una historia que sorprende al mundo del fútbol.

Yuri de Carvalho Silva Foto: @Barras_LATAM

Yuri de Carvalho da Silva, futbolista del Goytacaz, equipo que milita en la Segunda División del Campeonato de Rio de Janeiro, protagonizó un momento inédito en la historia del jogo bonito: marcó el gol que le dio el ascenso y el título a su club con la misma pierna en la que tiene una tobillera electrónica por arresto domiciliario.

La historia del fútbol tiene ribetes impredecibles. Emocionantes partidos y remontadas históricas, así como derrotas humillantes y papelones deportivos son moneda corriente temporada a temporada, pero que un preso se convierta en figura clave para conseguir el ascenso, no es una anécdota que estemos acostumbrados a escuchar.

En 2018 fue arrestado por tráfico de drogas y asociación ilícita, y desde entonces permanecía privado de su libertad, cumpliendo condena en la Casa de Custodia Dalton Crespo de Castro, en la localidad de Campos dos Goytacazes, al norte del estado de Rio de Janeiro, con un régimen semiabierto.

Yuri de Carvalho Silva Foto: @Barras_LATAM

Durante toda la temporada jugó con el dispositivo de control en su tobillo, pero no había conseguido gritar goles ni influir decisivamente en los triunfos de su equipo. Los colaboradores del club lo describieron como una persona tranquila y solidaria.

Según una fuente interna del club carioca, la tobillera electrónica lo dificulta, pero no le impide jugar con normalidad. Además agregó que ni el reglamento de la competición ni el de la Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro (FERJ) prohíben expresamente la participación de jugadores bajo monitoreo.

Cuando el juez dio el pitido inicial, Carvalho da Silva estaba sentado entre los suplentes del Goytacaz. Ingresó en el segundo tiempo y a falta de unos minutos para el final esquivó ágilmente al arquero y definió con el arco vacío, para sentenciar el ascenso de su equipo, que se impuso en la final por 4-1 contra el Macaé.

El gol de Carvalho da Silva

La FERJ emitió un comunicado en el que subrayó el papel del deporte en la inclusión social y la reinserción, y aclaró que buscará información adicional para determinar si existe una prohibición legal del ejercicio de la actividad profesional para personas privadas de su libertad.

El proceso judicial de Yuri de Carvalho continúa en la Vara de Ejecuciones Penales, y el futbolista campeón mantiene la expectativa de que se le retire el dispositivo electrónico en el corto plazo, de acuerdo con la información publicada por el portal Lance!.

¿En dónde juega el preso que hizo un gol para el ascenso?

Goytacaz, el equipo de Yuri de Carvalho da Silva, juega actualmente en la Segunda División del Campeonato Carioca, que es organizado por la Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. A lo largo de su historia ha recibido el nombre de Serie B, Segunda División, Grupo B de Primera División, Módulo Intermedio, Módulo Especial, Módulo Extra, y hasta 2020, Serie B1. Pero es importante aclarar que no corresponde a la segunda división del fútbol brasileño.

Goytacaz Foto: @camp_carioca_23

Se trata, en realidad, de un campeonato estadual, del que participan 12 equipos y tiene 119 años de antigüedad. Cada estado brasileño organiza su campeonato según la región, los más importantes son el Carioca (Río de Janeiro) y el Paulista (Sao Paulo).

El hecho de acceder a la primera división del campeonato carioca no tiene nada que ver con la posibilidad de disputar grandes partidos contra equipos como Palmeiras o Santos, de otros estados de Brasil. El Brasileirao, que define al campeón de Brasil o los clasificados a la Copa Libertadores, es un campeonato paralelo y para acceder a él debe clasificarse a la Serie D, organizada por la CBF.