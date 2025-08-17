El llanto de Neymar en un nuevo papelón del Santos: perdió 6-0 y los hinchas le dieron la espalda al equipo

El encuentro ante Vasco da Gama significó la mayor derrota sufrida por el astro brasileño en su carrera. Además, el DT fue despedido.

Neymar y otro papelón en Santos. Foto: REUTERS

Vasco da Gama le propinó este domingo una goleada histórica por 6-0 al Santos de Neymar en un partido válido por la vigésima jornada del Campeonato Brasileño disputado en el estadio Morumbí.

El astro se retiró entre lágrimas y sin dar declaraciones, luego de que la hinchada pase la mayor parte del segundo tiempo de espaldas a su equipo.

El llanto de Neymar. Video: Premiere

El conjunto carioca se impuso con dos goles de Philippe Coutinho y otros tantos de Lucas Piton, Rayan, David y Tché. Cinco de las conversiones fueron anotadas en los primeros minutos del segundo tiempo.

Fue la mayor goleada que el Vasco le propinó al Santos en 98 años y la mayor paliza sufrida como anfitrión en partidos por el Campeonato Brasileño. Además, el “Peixe” nunca había perdido por más de cuatro goles un partido en casa.

Pese a tratarse de dos de los clubes más tradicionales de Brasil y varias veces campeones nacionales, el partido de este domingo midió a dos equipos que intentan escapar de entre los cuatro últimos en la clasificación de la Liga, que son castigados con el descenso.

Neymar y otro papelón en Santos. Foto: REUTERS

La victoria le permitió al Vasco ascender al decimosexto lugar, con 19 puntos, y abandonar provisionalmente el grupo de los amenazados, mientras que la derrota dejó al Santos en el puesto decimoquinto, con 21 puntos y un partido a más, en la mira de sus inmediatos perseguidores.

La derrota del Santos fue la mayor sufrida por Neymar en su carrera. El exjugador del Barcelona y el PSG nunca había perdido un partido por seis goles de diferencia.

Santos despidió a Cleber Xavier

“Santos comunica la salida del técnico Cleber Xavier. El club agradece los servicios prestados por el entrenador y le desea suerte en la secuencia de su carrera”, se limitó a decir el conjunto paulista en un escueto mensaje que publicó en redes sociales pocos minutos después del final del partido.