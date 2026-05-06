Santa Fe Vs Corinthians Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Santa Fe vs. Corinthians, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Miércoles, 06/05/2026, a partir de las 21:30hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Nemesio Camacho, ubicado en Bogotá.

¿Por dónde ver en vivo Santa Fe vs. Corinthians, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Santa Fe y Corinthians se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Santa Fe vs. Corinthians, por Copa Libertadores 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Ortega Pimentel, Kevin Paolo, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Santa Fe choca ante Corinthians, en duelo válido por Copa Libertadores 2026. La cancha del estadio Nemesio Camacho ya está lista para que el balón comience a moverse a las 21:30, y tú no te lo puedes perder.