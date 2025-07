Opens in new window

“Bastante frustrante”: Pierre Gasly fue muy duro con Alpine, la escudería de Franco Colapinto en la Fórmula Uno

El piloto francés fue muy autocrítico respecto al desempeño de su equipo en la previa del Gran Premio de Gran Bretaña.

Pierre Gasly y Franco Colapinto. Foto: REUTERS

La presente temporada de Fórmula Uno no está siendo feliz para Alpine. Luego de que echaran a Jack Doohan por bajos rendimientos, Franco Colapinto aún no pudo sumar puntos y Pierre Gasly apenas suma once.

Ante esta situación, el piloto francés no hizo caso omiso a la actuación “frustrante” de la escudería en el Gran Premio de Austria (Gasly finalizó 13° y Colapinto terminó 15°), una carrera que hundió más al equipo en la última posición del campeonato.

Franco Colapinto, a bordo de su Alpine, en el Gran Premio de Austria. Foto: EFE (Anna Szilagyi)

Gasly fue muy crítico con el monoplaza del equipo y analizó el rendimiento en la última carrera: “Tenemos mucho que analizar y evaluar después de un domingo difícil, donde perdimos bastante terreno en relación a los rivales“, aseguró.

“Lo positivo de la jornada fue nuestro ritmo durante la clasificación, en la que alcanzamos sólidamente la Q3. De todas formas, necesitamos entender cómo llevar nuestro desempeño a un nivel similar”, añadió el francés.

El GP de Gran Bretaña, una carrera clave para Alpine

Gasly también habló sobre el Gran Premio de Gran Bretaña, la próxima carrera del calendario: “Ahora, nos enfocamos directamente en Silverstone para la fecha de local para Enstone, la cual cuenta con un trayecto corto”.

“Es un circuito histórico de la Fórmula 1 con curvas icónicas como Copse, Maggotts-Becketts y Stowe, que forman uno de mis trazados favoritos de la temporada. Sé que habrá muchos miembros del equipo en las tribunas que podrán ver su duro trabajo en la pista y me gustaría recompensarlos con una buena actuación“, sentenció el corredor.

Clasificación del Mundial de Fórmula Uno

Clasificación del Mundial de Fórmula Uno después del Gran Premio de Austria, el undécimo del año, disputado este domingo en el Red Bull Ring de Spielberg (Estiria):

Respecto a las escuderías, tras 11 carreras disputadas en 2025, Alpine se ubica en la última posición del Campeonato de Constructores con 11 puntos, 15 menos que Kick Sauber, el anteúltimo de la tabla.