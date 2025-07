Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Fin de la polémica: River Plate presentó a Maxi Salas como refuerzo

El delantero ejecutó la cláusula de recisión y abandonó Racing en el traspaso más controversial del mercado de pases, marcado por las acusaciones cruzadas de traición con la “Academia”. ¿Cuándo debuta?

River presentó a Maxi Salas como refuerzo Foto: X @RiverPlate

Luego de semanas de controversia, River Plate presentó a Maximiliano Salas como refuerzo. El delantero ejecutó la cláusula de recisión por 8 millones de euros y abandonó Racing en el traspaso más polémico del mercado de pases.

“¡Bienvenido a River, Maxi!“, reza el posteo en las redes sociales del “Millonario” en donde oficializaron el pase. Minutos después, fue publicada otra foto del correntino bajo el texto: “Salas es de River”.

River presentó a Maxi Salas como refuerzo Foto: X @RiverPlate

Cuándo debuta Maxi Salas en River

El zurdo de 27 años pasó por el Monumental a firmar su vínculo hasta fines de 2029 y posó con la camiseta de River para las fotos oficiales.

Marcelo Gallardo lo vio muy en su primer entrenamiento, por lo que no se descarta que Salas diga presente este domingo en el debut contra Platense por el Torneo Clausura.

El delantero podría estar en el Monumental como extremo izquierdo en un 4-3-3 que tendría a Facundo Colidio como referencia de ataque y a Ian Subiabre por la derecha.

Maxi Salas fulminó a la dirigencia de Racing

Horas antes, Salas lanzó un fuerte mensaje contra la dirigencia encabezada por Diego Milito, a quienes acusó de “destrato” y de “dar información falsa”.

En su cuenta de Instagram, apuntó contra las autoridades del club de Avellaneda por no haberle mejorado nunca el contrato, pese a sus buenos rendimientos y títulos obtenidos.

“He dejado por estos colores siempre hasta el último aliento. He sido responsable en los entrenamientos, he representado al club de la mejor manera, poniendo todo de mí porque este es mi trabajo. Pero también sé de dónde vengo y por todo lo que he pasado. Desde muy chico me hice solo, nadie me regaló nada”, comenzó en su descargo.

El atacante aseguró que llegó a Racing “libre, con el pase en la mano” y que nunca se le revisó el salario inicial: “El contrato que tuve hasta hoy es el mismo que firmé en ese momento y nunca me dieron nada extra. NUNCA. Ya con la nueva dirigencia, reiteradas veces mi representante se acercó a pedir que se me actualice mi salario y le dijeron: ‘siga demostrando’”, disparó, aludiendo a la gestión actual que encabeza Diego Milito.

El posteo de Maxi Salas Foto: Captura

Sobre las versiones de que había dado su palabra a Racing y luego se fue a River, fue contundente: “Jamás le di mi palabra a nadie, ni tampoco la mano. ESO ES ABSOLUTAMENTE FALSO. Cuando River me llamó, todavía no me habían mejorado el contrato. Recién ahí se dieron cuenta de que yo ‘existía’ y me ofrecieron el nuevo contrato cuando ya había interés de River”, relató.

Finalmente, justificó su salida: “Decidí irme por dignidad, tras su destrato durante meses. Siempre fui de frente, pero es más fácil hacerme responsable de todo a mí que dar la cara y admitir que se equivocaron”, completó.