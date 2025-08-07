Balón de Oro 2025: quiénes son los tres argentinos que están nominados entre los mejores del fútbol
Como cada año, este 2025 se entrega el Balón de Oro a lo mejor del fútbol mundial. Las listas de nominados muestran a tres integrantes de la Selección Argentina, que destacan el buen momento de los dirigidos por Lionel Scaloni, más allá de que el entrenador no forma parte de la nómina en su categoría.
En primer lugar, Dibu Martínez está entre los 10 nominados para ser nombrado como el mejor arquero de la temporada, con el premio Lev Yashin, que ya recibió en 2023 y 2024.
Además, Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister quedaron entre los 30 nominados para ganar el Balón de Oro 2025, siendo los únicos dos representantes argentinos en la privilegiada lista.
Con respecto a la categoría de arqueros, los competidores de Dibu Martínez (Aston Villa, Inglaterra) son:
También podría interesarte
- Alisson Becker (Liverpool FC, Inglaterra)
- Yassine Bounou (Al Hilal, Arabia Saudita)
- Lucas Chevalier (Lille, Francia)
- Thibaut Courtois (Real Madrid, España)
- Gianluigi Donnarumma (PSG, Francia)
- Jan Oblak (Atlético de Madrid)
- David Raya (Arsenal FC)
- Matz Sels (Nottingham Forest FC)
- Yann Sommer (Inter, Italia)
Lautaro y Alexis tendrán una complicada tarea, ya que sus rivales destacan por sus nombres. Los nominados son:
- Ousmane Dembélé (París Saint Germain - Francia)
- Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain - Italia)
- Jude Bellingham (Real Madrid - Inglaterra)
- Désiré Doué (París Saint Germain - Francia)
- Denzel Dumfries (Inter Milan - Países Bajos)
- Serhou Guirassy (Borussia Dortmund - Guinea)
- Erling Haaland (Manchester City - Noruega)
- Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa y Arsenal - Suecia)
- Achraf Hakimi (París Saint Germain - Marruecos)
- Harry Kane (Bayern Münich - Inglaterra)
- Scott McTominay (Napoli - Escocia)
- Kylian Mbappe (Real Madrid - Francia)
- Nuno Mendes (París Saint Germain - Portugal)
- Joao Neves (París Saint Germain - Portugal)
- Pedri (FC Barcelona - España)
- Cole Palmer (Chelsea - Inglaterra)
- Michael Olisé (Bayern Múnich - Francia)
- Raphinha (FC Barcelona - Brasil)
- Declan Rice (Arsenal - Inglaterra)
- Fabián Ruiz (París Saint Germain - España)
- Virgil Van Dijk (Liverpool - Países Bajos)
- Vinicius Jr. (Real Madrid - Brasil)
- Mohamed Salah (Liverpool - Egipto)
- Florian Wirtz (Bayer Leverkusen y Liverpool - Alemania)
- Vitinha (París Saint Germain - Portugal)
- Lamine Yamal (FC Barcelona - España)
- Robert Lewandowski (FC Barcelona - Polonia)
- Khvicha Kvaratskhelia (París Saint Germain - Georgia)
La esperada gala tendrá lugar el próximo 22 de septiembre, en el Théâtre du Châtelet, en París, Francia.
Dibu Martínez volvió a quedar entre los mejores del mundo en su posición, en otra temporada en el Aston Villa. El argentino llegó a los cuartos de final de la Champions League, donde quedó afuera con el Paris Saint Germain. En el plano local, quedaron sextos en la Premier League y disputarán la Europa League.
Lautaro Martínez, por su parte, alcanzó la final de la Champions League con el Inter de Milán. Si bien no sumó título, marcó 24 goles y aportó 7 asistencias.
Alexis Mac Allister tuvo una gran temporada en Liverpool, donde se consagró campeón de la Premier League, siendo una de las figuras del equipo. En el certamen local, marcó 7 goles y dio 6 asistencias.