Lamine Yamal se siente ganador del Balón de Oro: organizó un viaje a París con 20 personas y una fiesta privada para celebrar

El mundo del fútbol se divide entre los partidarios de premiar la buena campaña de Ousmane Dembélé frente a las promesas del español y aquellos que consideran que hay que situar a Lamine Yamal en la senda de los más grandes.

Lamine Yamal. Foto: REUTERS

Ousmane Dembélé o Lamine Yamal es un enigma que lleva semanas alimentando los debates sobre la identidad del próximo Balón de Oro, pero que acabará este lunes al término de una gala en París que repartirá once premios.

Todavía no se sabe quién será el ganador del máximo reconocimiento individual del fútbol, y los principales candidatos aguardan con expectativa la decisión. Dembélé, actualmente lesionado, no estará presente en el duelo entre PSG y Olympique de Marsella porque coincide con la ceremonia del Balón de Oro, mientras que Yamal planea asistir al Teatro Châtelet acompañado por una comitiva de 20 personas, en su mayoría familiares.

Lamine Yamal. Foto: REUTERS

Es más, toda la familia Yamal lucirá vestimenta de Dolce & Gabbana, que también vestirá al crack del Barça, reflejando la magnitud del acontecimiento y la expectativa que genera el delantero azulgrana, mucho más mediático que cualquiera de sus rivales por el premio.

Por si no fuera suficiente, en caso de superar a Dembélé, Lamine tiene previsto organizar una fiesta privada en la capital francesa: el plan se mantiene bajo un estricto secretismo y máxima prudencia porque las sensaciones en los últimos días apuntan más hacia el delantero francés del PSG.

El jugador del Paris Saint-Germain cuenta con el respaldo total del club parisino y Nasser Al-Khelaifi, que está muy interesado en tener a un primer Balón de Oro del club, que además sea francés. Desde el Barça, en cambio, no se percibió la misma intensidad de apoyo institucional hacia Lamine porque el conjunto catalán prefirió mantener la neutralidad ante varios jugadores nominados.

Ousmane Dembélé o Lamine Yamal: ¿quién ganará el Balón de Oro?

El Balón de Oro masculino centra este año una atención especial, con el universo futbolístico dividido entre el atacante francés del PSG o el español del Barcelona.

Dembélé cuenta con todo el impulso que le otorgan los cuatro títulos alzados por su equipo, sobre todo la Champions League, la primera de su historia, con sus 35 goles y 16 asistencias que lo convirtieron en la figura del equipo durante la pasada temporada.

Ousmane Dembélé, uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro 2025. Foto: Reuters/Peter Cziborra

Su principal enemigo puede ser la dispersión de votos con sus compañeros, dado que el PSG colocó a nueve futbolistas entre los 30 candidatos. Además, el francés es percibido a sus 28 años como un gran jugador, pero para muchos sin la talla de un Balón de Oro, sobre todo por la inconsistencia de su carrera.

El Barça tiene menos jugadores entre los que postulan al premio, cuatro, por lo que todos los focos apuntan a Lamine Yamal, con peores números que Dembélé, 21 goles y 22 asistencias, y menos títulos, porque la Champions se escapó en una semifinal desgraciada contra el Inter, pero cuya proyección a sus 18 años apunta a una figura histórica.

De no conseguir el principal galardón, la joven estrella blaugrana puede conformarse con su segundo premio Kopa consecutivo, el que premia al mejor joven, al que también opta el francés del PSG Desiré Doué, además de su compañero Pau Cubarsí.