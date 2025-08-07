“Chicho” Serna se despidió de los hinchas de Boca tras abandonar el Consejo de Fútbol: “Di todo y más y no fue suficiente”

“Deseo de corazón que el futuro vaya muy bien y seguramente nos volveremos a encontrar, esta vez en las tribunas, alentando al más grande del mundo”, señaló el colombiano.

Mauricio "Chicho" Serna Foto: Instagram @mchichoserna

Un día después de que Boca haga oficial la disolución del Consejo de Fútbol, Mauricio “Chicho” Serna se despidió de los hinchas en sus redes sociales, a quienes les agradeció “por el apoyo, la confianza y su amistad”.

Tras enumerar las gestas en el club, “de la mano de Carlos Bianchi y junto a futbolistas de la talla de (Óscar) Córdoba, (Jorge) Bermúdez, (Martín) Palermo y del ídolo máximo Juan Román Riquelme, entre tantos compañeros maravillosos", Serna contó el porqué de su alejamiento: “Di todo y más y no fue suficiente”, señaló.

"Chicho" Serna y Juan Román Riquelme Foto: Instagram @mchichoserna

“Deseo de corazón que el futuro vaya muy bien y seguramente nos volveremos a encontrar, esta vez en las tribunas, alentando al más grande del mundo. Con lágrimas en los ojos, pero con la fe de que todo va a estar bien, les digo: hasta siempre. ¡Los quiero mucho!“, cerró.

El comunicado completo

“Solo falta despedirme de ustedes.

Queridos amigos, queridos hinchas: después de tantos años de dedicación y compromiso, llegó el momento de decir adiós.

Boca ha sido mi hogar, mi familia. Cada momento vivido aquí ha sido inolvidable. Quiero agradecerles a todos por el apoyo, la confianza y su amistad.

Este sueño, que cientos de futbolistas anhelan cumplir (jugar en Boca, defender los colores del más grande) vaya uno a saber por qué, gracia del destino, se posó en mí regalándome una oportunidad que iluminó mis días de una manera colosal.

Tuve el privilegio de participar en una de las campañas más extraordinarias de la historia del club, de la mano de Carlos Bianchi y junto a futbolistas de la talla de Córdoba, Bermúdez, Palermo y del ídolo máximo Juan Román Riquelme, entre tantos compañeros maravillosos. Fui campeón de América, campeón del mundo, enfrentando nada menos que al Real Madrid con más de diez mil de ustedes que viajaron para acompañarnos a Japón. Ganamos torneos locales y otras competencias deportivas representando a este maravilloso escudo.

Queridos amigos, llegué a esta tierra Argentina, con el temor de quien desconoce cuál será su futuro, pero con la ilusión de hacer historia con estos colores. Gracias a su generosidad, a su apoyo y a su amor por Boca, he llegado hasta aquí junto a mi familia, con el corazón hinchado de orgullo y deseando que el amor mantenga a nuestra Colombia y nuestra Argentina unidas por siempre.

Hoy doy un paso al costado. No porque quiera alejarme del club, siempre estaré cuando me necesiten, me alejo porque di todo y más y no fue suficiente, porque mi amor por estos colores es muy grande y porque Boca siempre, siempre, estará por encima de todo.

Deseo de corazón que el futuro vaya muy bien y seguramente nos volveremos a encontrar, esta vez en las tribunas, alentando al más grande del mundo.

Con lágrimas en los ojos, pero con la fe de que todo va a estar bien, les digo: hasta siempre. ¡Los quiero mucho!

Mauricio ‘Chicho’ Serna".