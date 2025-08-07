Marcos Rojo rescindió su contrato con Boca Juniors y se prepara para volver a Estudiantes de La Plata
Luego de semanas de idas y vueltas marcadas por su nulo aporte futbolístico y el desgaste en la relación tanto con los hinchas como con la dirigencia y el cuerpo técnico, Marcos Rojo rescindió su contrato con Boca Juniors.
Según indicó el periodista Germán García Grova, el agente de Rojo trabajó para que ambas partes lleguen a buen puerto. De esta manera, el defensor central está cada vez más cerca de volver a Estudiantes de La Plata.
Las negociaciones entre Boca y Rojo
Horas antes, se conoció que el “Xeneize” le había realizado una oferta formal al futbolista para sellar su desvinculación y cobrar hasta el último día trabajado, pero el ex Manchester United la había rechazado.
El argumento de Rojo fue que es la misma propuesta que el había presentado durante el Mundial de Clubes, pero que el Consejo de Fútbol no la aceptó.
También podría interesarte
Cabe recordar que el contrato del defensor con Boca vencía el 31 de diciembre, por lo que el club aprovechó para ofertar 2,5 millones de dólares y ceder sin cargo y sin opción al central zurdo a cambio del mediocampista de Estudiantes de La Plata Santiago Ascacíbar.
Sin embargo, la propuesta fue rechazada ya que el equipo platense está próximo a jugar los octavos de final de la Copa Libertadores.