Marcos Rojo rescindió su contrato con Boca Juniors y se prepara para volver a Estudiantes de La Plata

El defensor central abandona el “Xeneize” tras semanas de idas y vueltas marcadas por su nulo aporte futbolístico y el desgaste en la relación tanto con los hinchas como con la dirigencia y el cuerpo técnico.

Marcos Rojo rescindió su contrato con Boca Juniors. Foto: Reuters/Marco Bello

Luego de semanas de idas y vueltas marcadas por su nulo aporte futbolístico y el desgaste en la relación tanto con los hinchas como con la dirigencia y el cuerpo técnico, Marcos Rojo rescindió su contrato con Boca Juniors.

Según indicó el periodista Germán García Grova, el agente de Rojo trabajó para que ambas partes lleguen a buen puerto. De esta manera, el defensor central está cada vez más cerca de volver a Estudiantes de La Plata.

Marcos Rojo rescindió su contrato en Boca Foto: NA/Prensa Boca

Las negociaciones entre Boca y Rojo

Horas antes, se conoció que el “Xeneize” le había realizado una oferta formal al futbolista para sellar su desvinculación y cobrar hasta el último día trabajado, pero el ex Manchester United la había rechazado.

El argumento de Rojo fue que es la misma propuesta que el había presentado durante el Mundial de Clubes, pero que el Consejo de Fútbol no la aceptó.

Marcos Rojo se va de Boca Juniors Foto: Reuters

Cabe recordar que el contrato del defensor con Boca vencía el 31 de diciembre, por lo que el club aprovechó para ofertar 2,5 millones de dólares y ceder sin cargo y sin opción al central zurdo a cambio del mediocampista de Estudiantes de La Plata Santiago Ascacíbar.

Sin embargo, la propuesta fue rechazada ya que el equipo platense está próximo a jugar los octavos de final de la Copa Libertadores.