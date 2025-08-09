Independiente y River empataron en un clásico cargado de polémicas

Fue 0-0 en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

Independiente vs River Foto: NA

Independiente y River empataron 0-0 por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El partido, disputado en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, estuvo cargado de polémicas.

En el primer tiempo, la jugada más clara fue un remate del uruguayo Matías Abaldo a los 35 minutos, el cual estuvo bien parado por Franco Armani.

Instantes más tarde, el arquero de River le cortó un mano a mano a Walter Mazzantti, en una jugada en la que todo Independiente reclamó penal.

Independiente vs River Foto: NA

Ambos protagonizarían otra acción polémica sobre el cierre de la primera mitad, cuando Armani derribó al delantero fuera del área sin intención de jugar la pelota, pero el árbitro Nazareno Arasa consideró que fue un choque de hombros natural.

En tanto, el defensor de River Germán Pezzella sintió un fuerte pinchazo en la pierna y tuvo que ser reemplazado por Sebastián Boselli a los 43′.

Ya en la segunda parte, Santiago Montiel definió de volea con la zurda y la clavó en el ángulo para adelantar al “Rojo”, pero en la jugada previa, Abaldo estaba adelantado.

Independiente vs River Foto: NA

Sobre el final del encuentro, Mazzantti y Borja también pudieron poner más emoción en el marcador, pero tres offsides se lo impidieron y todo terminó sin goles.

La próxima fecha, Independiente visitará a Vélez, el sábado 16 de agosto a las 20.30. Por su parte, River será local ante Godoy Cruz, el domingo 17 a las 18.30.

El resumen de Independiente vs River