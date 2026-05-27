River Plate vs. Blooming EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026
Sigue en directo el partido entre River Plate y Blooming por la Copa Sudamericana 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.
¿A qué hora juegan River Plate vs. Blooming, por Copa Sudamericana 2026?
El partido se juega este Miércoles, 27/05/2026, a partir de las 21:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Estadio Mas Monumental, ubicado en C.A.B.A..
¿Por dónde ver en vivo River Plate vs. Blooming, por Copa Sudamericana 2026?
El encuentro entre River Plate y Blooming se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de River Plate vs. Blooming, por Copa Sudamericana 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Pérez Gutiérrez, Roberto Bruno, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: River Plate recibe a Blooming por Copa Sudamericana 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Estadio Mas Monumental y el pitazo inicial se escuchará a las 21:30. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!
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