La peor noticia para River: Germán Pezzella se rompió los ligamentos cruzados y se pierde lo que resta del año

El defensor de 34 años debió ser reemplazado en el empate 0-0 ante Independiente tras un fuerte choque.

Se confirmó la lesión de Germán Pezzella. Foto: X @RiverPlate.

El peor panorama se confirmó para River después del empate en cero ante Independiente: uno de sus defensores clave, Germán Pezzella, salió lesionado -y llorando- del partido y ya se supo cuál fue su lesión y cuánto tiempo estará alejado de las canchas.

¿Cuál es la lesión confirmada de Germán Pezzella?

Pezzella se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Hacia el final del primer tiempo, el zaguero central le cometió una falta a Walter Mazzantti. En esa desafortunada jugada del partido, Pezzella quedó enganchado, y la rodilla hizo un movimiento antinatural, por lo que debió pedir el cambio inmediatamente por saberse, en definitiva, que había quedado malherido.

Así fue la lesión de Germán Pezzella ante Independiente. Video: X/@TNTSportsAR

Tras salir de la cancha, al defensor de 34 años se lo vio llorando desconsoladamente. Y es que, seguro, en su interior ya sabía que su lesión no era algo para desestimar.

¿Cuánto tiempo estará fuera de las canchas Germán Pezzella?

En los próximos días, Pezzella deberá ser intervenido quirúrgicamente. Con la confirmación de este parte médico, el defensor deberá afrontar al menos unos ocho meses de recuperación, lo que incluye que se mejore de su lesión y la rehabilitación posterior.

Pezzella deberá estar 8 meses fuera de las canchas. Foto: Captura de video.

Por tanto, será baja para el resto de la temporada y hasta mediados de abril próximo. Incluso, con la proximidad del Mundial en junio del año entrante, la preocupación también se traslada al cuerpo técnico de la Selección Argentina, que siempre lo mantuvo en el radar entre los convocados.

Uno a uno, todos los lesionados de River