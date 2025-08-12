Argentinos en Copa Libertadores y Copa Sudamericana: días y horarios de los octavos de final

Este martes comienzan las etapas decisivas de las competencias internacionales que organiza CONMEBOL. Todos los detalles, en la nota.

Independiente vs River Foto: NA

Esta semana tiene la continuación de la actividad de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, tras el parate por la pretemporada y el Mundial de Clubes. Los equipos de Argentina serán grandes animadores, ya que hay mucha presencia en las instancias decisivas de ambas competencias.

Durante esta semana y la próxima, se disputarán los octavos de final de los dos torneos internacionales que organiza Conmebol.

Los trofeos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Foto: EFE.

Argentinos en los octavos de final de la Copa Libertadores: cuándo y a qué hora juegan

Estudiantes de La Plata, River, Vélez y Racing son los que siguen en carrera en la Copa Libertadores.

El Fortín será el encargado de abrir la actividad ante Fortaleza, en un encuentro que se jugará este martes 12 de agosto desde las 19. La misma jornada, pero a las 21:30, tendrá la ida del cruce entre Racing y Peñarol.

Copa Libertadores, Bucaramanga vs. Racing. Foto: EFE.

El único que jugará el miércoles 13 es Estudiantes de La Plata, que visitará a Cerro Porteño desde las 19. Por último, River será visitante ante Libertad, el jueves 14 desde las 21:30.

Argentinos en los octavos de final de la Copa Sudamericana: cuándo y a qué hora juegan

La Copa Sudamericana también tiene representantes argentinos, con mucha presencia: Huracán, Godoy Cruz, Lanús y Central Córdoba.

Durante la primera jornada, el martes 12 de agosto, Huracán visitará a Once Caldas desde las 19. Independiente, por su parte, hará lo propio ante la U de Chile, este miércoles 13 desde las 21:30.

Copa Sudamericana, Independiente vs. Nacional Potosí.

Por último, la jornada del jueves 21 tendrá tres apariciones argentinas: Godoy Cruz será visitante ante Atlético Mineiro desde las 19, mientras que Lanús y Central Córdoba se enfrentarán a las 21:30.

Octavos de final de Copa Libertadores 2025

Ida

Fortaleza vs. Vélez - Martes 12 de agosto a las 19.

Peñarol vs. Racing - Martes 12 de agosto a las 21:30.

Cerro Porteño vs. Estudiantes - Miércoles 13 de agosto a las 19.

Libertad vs. River - Jueves 14 de agosto a las 21:30.

Vuelta

Vélez vs. Fortaleza - Martes 19 de agosto a las 19.

Racing vs. Peñarol - Martes 19 de agosto a las 21:30.

Estudiantes vs. Cerro Porteño - Miércoles 20 de agosto a las 19.

River vs. Libertad - Jueves 21 de agosto a las 21:30.

Octavos de final de Copa Sudamericana 2025

Ida

Once Caldas vs. Huracán - Martes 12 de agosto a las 19.

U de Chile vs. Independiente - Miércoles 13 de agosto a las 21:30.

Atlético Mineiro vs. Godoy Cruz - Jueves 14 de agosto a las 19.

Central Córdoba vs. Lanús - Jueves 14 de agosto a las 21:30.

Vuelta