Boca sigue sin ganar: los datos alarmantes de la defensa del ciclo de Miguel Ángel Russo

El Xeneize no tuvo victorias en el nuevo ciclo del entrenador, por lo que busca un buen resultado para cortar la mala racha. Sin embargo, dos estadísticas alertan a los hinchas.

Miguel Ángel Russo, en la cuerda floja. Foto: NA.

Miguel Ángel Russo lleva ocho partidos como entrenador de Boca y todavía no pudo conseguir una victoria. En este marco, preocupa el rendimiento del equipo tras el empate ante Racing y dos datos dejan en evidencia las complicaciones defensivas que tiene el Xeneize.

En los ochos partidos que disputó Boca con Russo como entrenador, en uno solo pudo conseguir la valla invicta: en el empate sin goles ante Argentinos Juniors. Luego, ya sea en el Mundial de Clubes, Torneo Clausura o Copa Argentina, siempre recibió goles de sus rivales.

Boca Juniors todavía no ganó en el actual ciclo de Miguel Ángel Russo. Foto: NA

Esto no termina ahí: Russo solo repitió la defensa en dos de los ocho partidos que jugó en su tercer ciclo. Lesiones, bajos rendimientos o suspensiones complicaron los planes del técnico, que tuvo que meter mano en casi todas las formaciones.

Nicolás Figal podría volver al equipo titular este fin de semana ante Independiente Rivadavia, lo que marca una nueva modificación en la línea del fondo.

Nicolás Figal podría volver a la titularidad en Boca. Foto: NA

Los únicos partidos en los que hubo coincidencia fue ante Auckland City por el Mundial de Clubes y ante Unión por el Torneo Clausura. En esos partidos, la defensa estuvo conformada por Luis Advíncula, Lautaro di Lollo, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco.

Incluso esos nombres parecen lejanos a volver a encontrarse en el 11 titular: Advíncula perdió lugar ante Juan Barinaga en el lateral derecho y Di Lollo sería reemplazado por Nicolás Figal.

El balance para Russo da negativo en su tercer ciclo en Boca. Sin victorias, empató 5 veces y perdió las tres restantes. Esto incluyó la temprana eliminación del Mundial de Clubes y la Copa Argentina, dos de los objetivos del equipo en la temporada.

Miguel Ángel Russo Foto: NA

Russo sigue sin ganar en Boca: todas las defensas que probó en sus ocho partidos