Nuevos palcos, más populares y reubicación del banco de suplentes: Boca avanza con la ampliación de La Bombonera

La dirigencia del Xeneize anunciaría en los próximos meses el proyecto que podría llevar la capacidad a hasta 84.000 personas.

La Bombonera. Foto: Ministerio de Cultura

La dirigencia de Boca tiene claro su próximo objetivo en lo institucional: avanzar con el proyecto de ampliación de La Bombonera. La comisión encabezada por Juan Román Riquelme espera anunciar oficialmente estas obras en los próximos meses, mientras el equipo que dirige Miguel Ángel Russo lleva 12 partidos sin ganar.

Ampliación de La Bombonera: así es el proyecto de la dirigencia de Boca

Según lo informado por el sitio partidario Planeta Boca Juniors, la capacidad del estadio pasaría a ser de entre 71.000 y 84.000 personas, con distintas obras. Otro de los puntos más fuertes de estos planes es que no será necesaria la compra de las casas de los vecinos sobre la calle Dr. del Valle Iberlucea, por lo que se usarán los terrenos que el Xeneize posee en la actualidad.

Así quedarían las modificaciones en La Bombonera. Video: x PlanetaBoca.

Uno de los cambios que plantea el proyecto con el que avanzarán es la modificación del campo de juego, ya que se trasladará algunos metros para el lado del túnel. Además, se hará lo mismo con 10 filas de la platea baja, con el mismo objetivo: ganar espacio para poder levantar más tribunas allí.

Cabe mencionar que estas modificaciones llevarán también al traslado de los bancos de suplentes, que pasarán a estar del lado de las vías. Además, se colocarán techos para todas las tribunas superiores.

La Bombonera, lista para el Superclásico. Foto: X @BocaJrsOficial

Otra de las obras tendrá que ver con la inhabilitación del túnel visitante, para poder adelantar la tribuna popular sur baja, algo que también aumentará la capacidad.

De todos modos, la capacidad final estará atada a las disposiciones de FIFA, ya que tiene un requerimiento mínimo de público sentado.

El plan de Boca Juniors es demoler los palcos y levantar una tribuna que se dividirá en dos: tendrá plateas en su parte inferior y palcos en su parte superior, que llegaría a la altura de las terceras bandejas de La Bombonera.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca. Foto: NA.

En busca de modernizar las instalaciones, se colocaría una pantalla led 360 que rodeará toda la circunferencia del estadio.

Los palcos serán fundamentales para la financiación de la obra: pasarán a ser 240, por lo que la venta de estos espacios durante tres años podrían darle el sustento económico al club para costear las modificaciones.

La obra podría durar entre 6 y 9 meses, lo que llevaría a que Boca mude su localía durante ese tiempo. Las opciones que se manejan en la dirigencia son dos: Estudiantes o Racing, aunque todavía falta para conocer ese tipo de detalles.