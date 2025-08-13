Es oficial: se conoció cuándo será la presentación de Franco Mastantuono en el Real Madrid

El club oficializará su vínculo por seis temporadas, en un acto encabezado por Florentino Pérez en la Ciudad Real Madrid.

Ya se sabe cuándo será presentado Franco Mastantuono en el Real Madrid. Foto: Reuters/Pablo Sanhueza.

El Real Madrid ha anunciado de manera oficial que este jueves, a las 8, hora argentina, se llevará a cabo la presentación de Franco Mastantuono como nuevo jugador del primer equipo.

El evento tendrá lugar en la Ciudad Real Madrid, el complejo deportivo donde el club blanco realiza sus entrenamientos y actividades institucionales.

Mastantuono brilló en River y ahora busca triunfar en Real Madrid. Foto: Reuters/Agustín Marcarian.

Antes del acto de presentación, el joven futbolista argentino será recibido por el presidente del club, Florentino Pérez, en un acto protocolario que incluirá la firma del contrato que lo vinculará con la entidad madridista durante las próximas seis temporadas.

Esta firma marca el inicio de una nueva etapa para Mastantuono, considerado uno de los talentos emergentes más prometedores del fútbol sudamericano.

Real Madrid y su proyecto deportivo con Mastantuono como una de sus banderas

Franco Mastantuono cumplirá sus 18 años este jueves y ha generado gran expectativa tanto en España como en Argentina por su precoz talento y madurez dentro del campo de juego.

Su llegada al Real Madrid responde a la política del club de apostar por jóvenes con proyección internacional, sumándose así a una generación que promete renovar el proyecto deportivo de la institución en los próximos años.

Tras el acto de presentación oficial en el césped de la Ciudad Real Madrid, donde se espera que el jugador pose con la camiseta blanca y salude a los aficionados, Mastantuono ofrecerá una rueda de prensa en la sala de medios del complejo.

Xabi Alonso es el nuevo DT que tiene Mastantuono en Real Madrid. Foto: Reuters/Juan Medina.

Será su primera actuación pública como jugador del Real Madrid, oportunidad en la que se prevé que comparta sus primeras impresiones, objetivos personales y su ilusión por vestir la camiseta de uno de los clubes más importantes del mundo.

Con esta incorporación, el Real Madrid refuerza su plantilla de cara al futuro y continúa consolidando su estrategia de captar jóvenes talentos con el potencial de convertirse en figuras clave en el fútbol europeo.