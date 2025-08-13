Racing perdió en la ida contra Peñarol en Copa Libertadores: qué resultados necesita para pasar a cuartos de final

El equipo comandado por Gustavo Costas se llevó una derrota de su visita a Uruguay, por lo que deberá mejorar su rendimiento en la vuelta.

Peñarol derrotó a Racing en la Copa Libertadores 2025. Foto: EFE

Racing arrancó de mala manera su serie ante Peñarol de Uruguay por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El conjunto de Avellaneda sufrió una derrota por la mínima, por lo que buscará remontar el resultado en su estadio, la próxima semana.

Los locales se llevaron un triunfo valioso del estadio Campeón del Siglo, gracias al gol anotado por David Terans a los 33 del segundo tiempo.

De todos modos, la llave de los octavos de final quedó abierta y Racing espera conseguir un buen resultado en el Cilindro. La próxima cita entre ambos equipos será el martes 19 de agosto, desde las 21:30.

Claro que el resultado de la ida significó una sorpresa, en especial por la Academia había cerrado su grupo en el primer lugar. Sin embargo, los dirigidos por Gustavo Costas deberán remontar el parcial y ya saben qué resultados necesitan para avanzar de fase.

Las matemáticas indican que, tras caer 1 a 0, Racing necesita una victoria por un gol para llevar la serie a la definición por penales. Si no quiere pasar por los 12 pasos para acceder a los cuartos de final, deberá triunfar con una diferencia de dos goles o más.

En caso de que haya empate o una caída como local, el equipo de Costas quedará eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Cabe recordar que ya no existe la regla del gol de visitante, que previamente valía doble en caso de un empate.

Cuándo se juega el partido de vuelta de Racing vs Peñarol

Racing recibe a Peñarol el próximo martes 19 de agosto desde las 21.30 horas en el Cilindro de Avellaneda, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Calendario de la Copa Libertadores 2025